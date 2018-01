Den Nico Helminger gëllt als ee vun de bekanntsten, produktiivsten an talentéiertste Lëtzebuerger Schrëftsteller. Säin neit Buch, “Kuerz Chronik vum Menn Malkowitsch sengen Deeg an der Loge” ass ee Roman a lëtzebuergescher Sprooch, den a sengen Ambitiounen, senger Struktur an a sengem Stil heizuland éischter seelen ass. Mir hunn eis mam Nico iwwert säin neit Wierk, Iwwerwaachung a Kontroll an enger “handyfizéierter” Ära, de gréisste Fälscher vun der Molerei an d’Ondankbarkeet vum Schreiwen op Lëtzebuergesch ënnerhalen.

Tageblatt: Engersäits ass et wichteg fir eis literaresch Sproch, dass esou een ambitiéise Roman – an enger Zäit wou usprochsvoll lëtzebuergesch-sproocheg Prosawierker éischter Mangelware sinn – an eiser Mammesprooch geschriwwen ass, anerersäits limitéiers de domatten (leider) däi Lektorat. Wéi erkläers du de Choix vum Lëtzebuergeschen (fir en Auteur wéi’s du, dee vill mat de Sprooche jongléiert) bei engem Wierk – wéini mëscht en sech?

Nico Helminger: Wéi ech ugefaangen hu mat schreiwen, hunn ech all Sprooche probéiert. Fir eis jonk Leit war Lëtzebuergesch déi Sproch, mat där mer an de 70er iwwert d’Léift, iwwer Sex an iwwer Politik geschwat hunn. Ech hunn déi Literatursprooch, déi ech deemools an Theaterstécker benotzt hunn, selwer entwéckelt – d’Franséischt an d’Däitscht waren deemools Schoulsproochen, an domatten net wëll genuch. D’Englescht wier och nach eng Léisung gewiescht – well et d’Sprooch vun der Rockmusek a vun den amerikaneschen Auteuren, déi mer net an der Schoul duerchgeholl hunn, war. Dofir hat dat Lëtzebuergescht eng anarchesch Kraaft – a well dat germanescht an dat romanescht doranner wullen. Lëtzebuerg ass méi räich wéi dat Franséischt an dat Däitscht, well ech Elementer vun deenen zwou Sproochen dora ...