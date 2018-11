Es ist das Stammtischgespräch unter Fußballanhängern schlechthin. War früher alles besser und strömten in den vergangenen Jahrzehnten mehr Zuschauer zu den Meisterschaftsspielen in Luxemburg? Das Tageblatt hat sich an das Thema herangewagt. Eine genaue Studie zur Zuschauerresonanz der letzten 50 Jahre in der höchsten Liga bestätigt, dass die Zahlen gegenüber dem Ende der 1960er- bis etwa Mitte der 1980er-Jahre stark rückläufig sind, obwohl das allgemeine Interesse am runden Leder zugenommen hat.

Von Lex Bruch (Text und Recherche)

Die umfassende Studie begreift insgesamt 48 Vereine, die seit 1968/69 mindestens eine Saison lang erstklassig waren. Diese ...