„Die Lunge der Welt brennt, und hier scheint es keinen zu interessieren“, kritisiert Damien Almeida. Der Schüler ist einer der Sprecher von „Youth for Climate Luxemburg“ und wird beim Streik am Freitagnachmittag dabei sein. Die Schüler- und Studentenorganisation veranstaltet seit einigen Monaten regelmäßig Streiks für eine bessere Umweltpolitik und warnt vor den Konsequenzen des Klimawandels. Diesen Freitag möchte sie zum Auftakt der Schueberfouer streiken.

„Als Notre-Dame gebrannt hat, hat jeder hingeschaut und versucht zu helfen. Aber der Waldbrand am Amazonas scheint niemanden zu interessieren“, sagt Almeida. „Die Regierung schweigt sich zu dem Thema aus. Dabei müssten sie den Luxemburger Bürger darüber informieren, wie desaströs die Naturkatastrophe in Brasilien für die ganze Welt sein könnte.“ Dass der Streik pünktlich zum Auftakt der Schueberfouer organisiert wird, nennt Almeida zwar Zufall, doch der Schüler gibt zu, dass sich „Youth for Climate“ so viel Aufmerksamkeit verspricht. „Es werden ja auch einige Minister und andere Politiker anwesend sein.“

Wie viele Schüler am Protest teilnehmen werden, weiß die Organisation nicht. „Beim Facebook-Event haben sich etwa 150 Menschen angekündigt. Doch unsere vorherigen Aktionen haben uns gezeigt, es kommen immer mehr Protestler als vorher gedacht.“ Vor allem rechnet man damit, dass sich nicht nur Schüler und Studenten an diesem Protest beteiligen.

Weniger Besuche auf der Schueberfouer

Über die Amazonas-Brände zu informieren und für mehr Klimaschutz zu demonstrieren, ist aber nur ein Teilziel der Aktion. „Es wird schon länger intern darüber diskutiert, wie sehr die Schueberfouer die Umwelt belasten kann“, sagt Almeida. „Wir wollen, dass die Leute auch darüber nachdenken, wie oft sie auf die Schobermesse kommen. Man muss nicht jeden zweiten Tag hier sein. Drei Besuche während der Schueberfouerzeit sind doch auch genug.“

Vor allem, da etliche Besucher statt mit dem öffentlichen Verkehr aufs Auto zurückgreifen, um zur Schobermesse in die Stadt zu kommen. Dazu kommt, dass die CFL aktuell an mehreren Linien Wartungsarbeiten durchführt und dort keine Züge fahren. „Es ist gut, dass Busse als Schienenersatzverkehr angeboten werden, und ich sehe ein, dass die Sommerferien die einzige Zeit ist, während der der Schulverkehr nicht durch die Arbeiten beeinflusst wird“, sagt Almeida. „Aber es stellt sich schon die Frage, ob man das nicht früher in den Sommerferien hätte machen könnte.“

Die Stadt Luxemburg und die Organisatoren der Schueberfouer habe man nicht direkt kontaktiert, um sie aufzufordern, den ökologischen Fußabdruck der Feier so gering wie möglich zu halten.