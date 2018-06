Überschwemmte und verschlammte Straßen, entwurzelte Bäume, zusammengeschobene Autos. Die Bilder und Nachrichten, die ab Freitagmorgen nach und nach aus dem ganzen Land eintreffen, zeugen von der Gewalt der Regenmassen, die in der Nacht über dem Großherzogtum niedergegangen sind. Hier eine fortlaufende Chronologie der Ereignisse.

Von Frank Göbel, Melody Hansen, Fabrizio Pizzolante, Tobias Senzig

Unwetter wütet im Müllerthal - Fotos: Editpress/Fabrizio Pizzolante 1 von 69

11.53 Uhr: Wirtschaftsministerium richtet Anlaufstelle für Firmen ein

Das Wirtschaftsministerium hat eine zentrale Anlaufstelle für Unternehmen eingerichtet, die Schäden durch das Unwetter erlitten haben. Firmen können sich unter Telefon 24 78 41 68 oder per E-mail an laurent.solazzi@eco.etat.lu richten, um über sich über Fördermaßnahmen zu informieren.

11.40 Uhr: Zweite Etappe der Tour de Luxembourg wird verkürzt

Aufgrund der Überschwemmungen im Osten des Landes, muss die zweite Etappe der Skoda Tour de Luxembourg stark verkürzt werden. Der Start erfolgt nicht wie vorgesehen um 13.00 Uhr in Rosport, sondern erst um 15.00 Uhr in Junglinster vor dem Lycée. Weitere Informationen finden Sie hier.

10.53 Uhr: Pressekonferenz der Regierung

Das Staatsministerium hat angekündigt, dass Premierminister Xavier Bettel und Innenminister Dan Kersch am Nachmittag eine Pressekonferenz abhalten werden, um die Öffentlichkeit über die Situation zu informieren.

10.30 Uhr: “Unwetterlage” in Grevenmacher

Einsatzkräfte des CIS Grevenmacher-Mertert (CISGM) mussten in der Nacht zu zahlreichen Unwettereinsätzen ausrücken. Da die diensthabende Mannschaft diese nicht alle meistern konnte, wurde um 2.15 Uhr eine Unwetterlage ausgelöst, berichtet ein Sprecher des CISGM. Alle verfügbaren Einsatzkräfte wurden alarmiert.

Neben mehreren überschwemmten Kellern stand auch eine Tiefgarage unter Wasser und musste leergepumpt werden. Da die Einsätze immer noch andauern, riefen die Helfer ihre Kollegen des SIS Manternach zur Unterstützung.

Am frühen Morgen trat eine zudem eine unbekannte Flüssigkeit am Grundhof in die Sauer. Sie soll nun an der Sauermündung abgefangen werden. Dabei helfen auch Einsatzkräfte aus Deutschland.

Unwettereinsatz in Grevenmacher - Fotos: CISGM 1 von 8

9.35 Uhr: Trinkwasser nur gut durchgekocht nutzen!

Die Administration des services de secours äußert sich zur Trinkwasserfrage:

“In der Gemeinde Waldbillig und in der Ortschaft Bech kann Leitungswasser ohne Einschränkung für den menschlichen Verzehr verwendet werden, nachdem es mindestens zehn Minuten lang gekocht worden ist.

In den Gemeinden Berdorf und Beaufort wird empfohlen, die Verwendung von Wasser auf das absolute Minimum zu beschränken. Leitungswasser kann jedoch für den menschlichen Verzehr verwendet werden, nachdem es mindestens zehn Minuten lang gekocht worden ist.

Im Ortsteil Dillingen wird empfohlen, die Verwendung von Wasser auf das absolute Minimum zu beschränken.

In der Ortschaft Closberg wird die Wasserversorgung unterbrochen.

Sobald die Wasserqualität auf der Grundlage der Ergebnisse der zusätzlichen Analysen wiederhergestellt wird, wird die Bevölkerung von den zuständigen Behörden unterrichtet.”

9.14 Uhr: Bettel im Müllerthal – Regierung beruft Krisenstab ein

Angesichts der Zustände ist der “Krisenstab des Amtes des Hohen Kommissars für Landesschutz” aktiviert worden. Das teilt die Regierung mit.

“Im Auftrag der Regierung initiiert, koordiniert und gewährleistet sie die Umsetzung aller Maßnahmen zur Bewältigung der Krise und ihrer Auswirkungen bzw. zur Förderung einer Rückkehr zur Normalität”, heißt es in einer Mitteilung. Der Krisenstab bereite die notwendigen Entscheidungen vor und lege sie der Regierung zur Genehmigung vor.

Auch Premierminister Xavier Bettel habe sich inzwischen selbst ein Bild über die Lage in den betroffenen Gebieten gemacht, heißt es weiter.

Außerdem werde der Regierungsrat am heutigen Vormittag über Direktbeihilfen entscheiden.

9.07 Uhr: Jetzt soll Luxemburgs Armee helfen

Di Lëtzebuerger Arméi gouf mobiliséiert fir de Betraffene vun den Iwwerschwemmungen ze hëllefen — Etienne Schneider (@EtienneSchneide) 1. Juni 2018

In Echternach hat sich die Lage am Morgen offenbar entspannt. “Es sind einzelne Häuser betroffen, wo das Wasser den Berg heruntergekommen ist”, sagt ein Mitarbeiter des CIS Echternach. Die Überflutung im Ortszentrum sei so entstanden, dass verschiedene Bäche durch den Regen vollgelaufen sind und das Wasser nach oben gedrückt wurde. An einigen Orten habe es Hangrutsche gegeben, von Verletzten rund um Echternach sei nichts bekannt.

9 Uhr: Im Müllerthal mussten Taucher Menschen in Sicherheit bringen

Besonders heftig hat es auch die Region Müllerthal getroffen. “Hier brauchten viele Menschen Hilfe, weil sie vom Wasser eingeschlossen waren”, resumiert ein Sprecher der Administration des services de secours gegenüber dem Tageblatt die Einsätze der Nacht.

In 18 Fällen mussten “Froschmänner” der Rettungstaucher-Einheit entsprechend aktiv werden. “Nachts vor halb drei hatten wir die meisten Einsätze”, resümiert der Sprecher. Insgesamt habe man in der Region Müllerthal bis um 8 Uhr bereits 100 Einsätze durch rund 100 Kräfte gezählt.

[intempérie] Premières images de la région du Müllerthal durement touchée par les intempéries de la nuit. #cgdis #intemperie pic.twitter.com/POjD2C2E2b — Services Secours Lux (@CGDISlux) 1. Juni 2018

7 Uhr: Viele Warnungen auch für die Straßen

Der Luxemburger Automobilclub ACL gibt den ganzen Morgen über eine Vielzahl von Warnungen heraus.

So führt der starke Regen vielerorts zur Gefahr von Aquaplaning.

Auf den Autobahnen ist die Höchstgeschwindigkeit auf 110 km/h begrenzt.

Die größten Probleme durch überschwemmte Straßen meldet der ACL aus dem Raum Müllerthal/Waldbillig/Grundhof. Dieser Bereich sollte am besten ganz vermieden werden.

Wasser steht auch in Schengen bei der Auffahrt auf die A13 Richtung Petingen sowie auf der A13 im Bereich des Tunnels Monorf.

Die N10 ist zwischen Wasserbillig und Moersdorf gesperrt.

Der CR185 ist zwischen Sandweiler und Neuhäusgen gesperrt.

Zwischen Befort und Dillingen ist ein Baum auf die Straße gestürzt.

6 Uhr

Philippe Ernzer von Météo Boulaide erklärt gegenüber dem Tageblatt am Freitagmorgen: “Vor allem der Osten hat etwas abbekommen.” Besonders schwer hat das Unwetter offenbar in Ernzen, Christnach und Kranzdorf getobt. Aus Fels und Echternach berichten Menschen über die soziale Medien von Überschwemmungen.

“Es kamen bis zu 90 Liter in der Stunde herunter”, sagt Ernzer. “Lokal war sogar noch mehr möglich.” Das schwere Gewitter hatte sich laut Ernzer für längere Zeit über Luxemburg “festgefressen”. Da das Unwetter ein eigenes, lokales Tiefdruckgebiet bildete, wurden Gewitter und Regenschauer immer wieder nach Luxemburg transportiert. Erst am Morgen zog die Gewitterzelle schließlich Richtung Norden weiter. Ernzer erwartet für den Freitag weitere Regenfälle. Diese sollen jedoch nicht so heftig ausfallen.

3.45 Uhr

Der staatliche Wetterdienst Meteolux ruft roten Alarm aus – und warnt vor “sintflutartigen Regenfällen”.

4.57 Uhr: Tödlicher Unfall in Morbach (D)

Im deutschen Morbach kommt es am frühen Morgen zu einer heftigen Frontalkollision, die eine Frau das Leben kostet und vier Menschen verletzt. Die Polizei vermutet hier Aquaplaning als Ursache.