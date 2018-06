Am frühen Freitagmorgen (1.6.) ist es im rheinland-pfälzischen Morbach zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen ist. Das meldet die Polizeiinspektion Morbach.

Auf einem geraden, dreispurigen Teilstück der B327 sind auf Höhe der Esso-Tankstelle zwei Autos frontal zusammengestoßen.

“Wer für die Verursachung des Unfalles letztendlich verantwortlich ist, wird derzeit durch einen Gutachter eruiert”, erklärt die Polizei. Vermutlich sei ein in Richtung Flugplatz Hahn fahrendes Auto infolge Aquaplaning auf die Gegenfahrbahn geraten.

In diesem Auto wurden dessen drei Insassen verletzt – davon zwei schwer und eine Person leicht.

In dem entgegenkommenden PKW wurden zwei Personen schwer verletzt und eingeklemmt, so dass sie von der Feuerwehr befreit werden mussten. Trotz sofortiger notärztlicher Hilfe verstarb die zunächst schwer verletzte Beifahrerin an der Unfallstelle.

Die B 327 ist momentan voll gesperrt. Sie wird wohl am späteren Vormittag wieder freigegeben. Derzeit wird eine Umleitung eingerichtet.