Vom Kamillentee zum Torrekord

Raus aus dem tristen Alltag, rein in ein ungewöhnliches Projekt: Der 41-jährige Matt Walker ist gerade dabei, sich einen seiner Träume zu verwirklichen. Statt täglich Büroschichten für die englische Regierung zu schieben, reist er auf eigene Faust quer durch ganz Europa und besucht ein Jahr lang Erstliga-Matches in allen 55 UEFA-Nationen. Die Escher Fola verhalf ihm dabei zu einem unerwarteten und surrealen Rekord.

Schlechter Umgang

Die Kritik des Escher CSV-Bürgermeisters und Präsidenten der "Esch 2022 asbl.", Georges Mischo, an den beiden Koordinatoren der Europäischen Kulturhauptstadt sorgte vergangene Woche für viel Empörung. Womöglich wird er schlecht beraten, meint unser Editorialist Luc Laboulle.

“Nur nachplappern bringt nichts”

In der LSAP hört man auf die eigene Jugendorganisation. Parteipräsident Claude Haagen wünscht sich, dass die "Jungen" die "Alten" auch weiter vorantreiben, und redet von einem guten Verhältnis. Welche Rolle die jungen Sozialisten spielen und warum sie manchmal anders denken als die Partei, das erklärt Juso-Präsident Jimmy Skenderovic im Gespräch mit dem Tageblatt.

Geben und Nehmen

Nur selten werden Reisende und Touristen Zeugen von Ritualen der indigenen Bevölkerung Guatemalas, da diese sich oft in abgelegenen Regionen abspielen, die in der Regel vom touristischen Alltag abgekoppelt und schwer zu erreichen sind. Unsere Kulturjournalistin hatte jedoch das große Glück, gleich zwei Ritualen beiwohnen und sie in Bildern und Wörtern festhalten zu dürfen.

Medwedews reiche Freunde in Haft

Putin will mit der Korruption in Russland aufräumen. Jetzt ist ein Oligarchen-Brüderpaar verhaftet worden, wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten beim Bau von Stadien für die Fußball-WM. Eigentliches Ziel dürfte aber Medwedew sein.

Erdogan lässt Kosovo beben

Nach umstrittenen Abschiebungen von angeblichen Anhängern der Gülen-Bewegung in die Türkei steht die Regierung in Pristina vor dem Fall. In Kosovos Regierungslager macht sich Endzeitstimmung breit. Neuwahlen scheinen unausweichlich.