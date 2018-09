Ein neues Gesetz macht es möglich: Über 40.000 Luxemburger wählen per Briefwahl. Das sind mehr als doppelt so viele wie bei den Parlamentswahlen von 2013.

Die Zahl der Briefwähler wird bei der Parlamentswahl am 14. Oktober so hoch sein wie noch nie. Nach Mitteilung des Staatsministeriums haben von insgesamt rund 257.000 Wahlberechtigten knapp 40.200 Briefwahl beantragt, rund 15,7 Prozent der Wahlberechtigten. Zum Vergleich: Im Jahr 2013 hatten von rund 239.000 Wahlberechtigten 18.200 per Brief abgestimmt, sprich 7,6 Prozent.

Damit bestätigt sich der Trend, der sich durch Stichproben des Tageblatt bereits vor rund zwei Wochen ergeben hatte. Damals gaben die Städte Düdelingen, Differdingen und auch Luxemburg an, dass die Anfragen für Briefwahl wohl um das Doppelte steigen würden.

Weniger Briefwähler aus dem Ausland

Als Grund für diesen Rekord gilt ein neues liberales Wahlgesetz, das im Februar im Parlament verabschiedet wurde. In der Vergangenheit musste ein Wähler über 75 Jahre alt sein, im Ausland wohnen oder spezifische Gründe angeben, um via Post seine Stimmen abzugeben. Seit diesem Jahr kann jeder ganz unkompliziert Briefwahl beantragen, ohne Motivationsschreiben, Attest oder Begründung. Den Briefwählern bleibt der Urnengang am 14. Oktober somit erspart.

Aus den Zahlen geht auch hervor, dass die Briefwahl von Luxemburgern aus dem Ausland entgegen dem Trend rückläufig ist. So waren es 2013 noch 5.972 Briefwähler mit ausländischer Adresse, in diesem Jahr sind es 5.515. Die Kampagnen in den sozialen Medien von Parteien wie etwa der DP, um gezielt Auslandsluxemburger für die Briefwahl zu begeistern, haben demnach nicht gefruchtet. Insgesamt leben rund 60.000 Luxemburger im Ausland. Für sie gilt anders als für Luxemburger mit Adresse im Großherzogtum keine Wahlpflicht.

Die ersten Luxemburger haben demnach bereits ihre Stimmen rund drei Wochen vor dem eigentlichen Wahltermin abgegeben. Ihren Briefumschlag müssen sie bis spätestens am Donnerstag, den 11. Oktober um 21 Uhr zur Post bringen. Nur so könne das Logistikunternehmen garantieren, dass die Wahlumschläge rechtzeitig bis zur Auszählung den Weg in die Wahlbüros finden. Das hat Premierminister Xavier Bettel (DP) in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage von Laurent Mosar (CSV) kürzlich präzisiert.

Darüber hinaus besteht allerdings auch die Möglichkeit, den Briefumschlag am Wahlsonntag bis zur Schließung der Wahllokale um 14 Uhr in das Hauptbüro zu bringen.