Nachdem am Mittwoch der Hitzerekord für einen Juli-Tag gebrochen wurde, folgt am Donnerstag die nächste Superlative: Noch nie wurde in Luxemburg ein so heißer Tag wie der 25. Juli 2019 gemessen.

Das Thermometer hat die 38-Grad-Marke am Donnerstag geknackt. Um 14.52 Uhr wurden 38,3 Grad gemessen, Tendenz steigend. Damit ist der Allzeit-Hitzerekord für Luxemburg gebrochen. Bisher lag er bei 37,9 Grad. Diese Temperaturen wurden am 8. und am 12. August 2003 gemessen. Damals stöhnte Europa unter einer Hitzewelle, die den gesamten Kontinent ins Schwitzen brachte. Schon am Mittwoch (24.7.) war ein Rekord gefallen: Bis zu 37,7 Grad herrschten im Großherzogtum; somit war es der heißeste Juli-Tag, der je in Luxemburg gemessen wurde – bis die Marke heute wieder geknackt wurde. Der vorige Juli-Rekordtag, seit gemessen wird (1947), war der 4. Juli 2016 – mit 36,1 Grad.

Der diesjährige Sommer ist nicht nur für Luxemburg außergewöhnlich. In den vergangenen Tagen wurde auch in Belgien und in den Niederlanden der Allzeit-Hitzerekord gebrochen. In Belgien wurden am Mittwoch 39,9 Grad gemessen (vorheriger Rekord: 38,8 Grad). In den Niederlanden stieg das Thermometer gar auf 39,1 Grad. Neben Luxemburg könnte auch in Großbritannien am Donnerstag der Allzeit-Rekord gebrochen werden. Damit ein Rekord gilt, muss die Temperatur im Schatten gemessen werden. Sie wird dann mit Werten von genau der gleichen Stelle aus den Vorjahren verglichen.

Zweite Hitzewelle in Luxemburg

Klimaforscher führen die Extremtemperaturen auf den Klimawandel zurück. Sie gehen davon aus, dass solche Hitzewellen in den kommenden Jahren öfter auftreten werden. Laut dem luxemburgischen Wetterdienst Meteolux ist die jetzige Hitzewelle auf Luftmassen subtropischen Ursprungs zurückzuführen. Diese bewegen sich zwischen einer Hochdruckzone über Nordosteuropa und einem Tief über dem Nordostatlantik. Die Juli-Hitzewelle ist nicht die erste, die Luxemburg in diesem Jahr erlebt. Schon Ende Juni waren die Temperaturen auf über 34 Grad gestiegen. Im Juni liegt die Durchschnittstemperatur laut Meteolux eigentlich bei 15,9 Grad.

Wegen der Hitze steigt in Luxemburg auch die Waldbrand-Gefahr. Die Behörden rufen die Bevölkerung deswegen dazu auf, auf keinen Fall Zigarettenstummel oder Glasmüll in den Wald zu werfen. Auch Luxemburgs Flüsse, Bäche und Seen leiden unter der Hitze, weswegen die Bevölkerung gebeten wird, nicht mehr Wasser als nötig zu verbrauchen.