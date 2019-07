Die Oberflächengewässer haben mit der aktuellen Trockenheit und Hitze zu kämpfen. Wie das Umweltministerium mitteilt, ist der absolute Wassermindeststand für ein Überleben der Flora und Fauna erreicht worden.

Der aktuelle Wasserstand der Flüsse, Bäche und Seen in Luxemburg liege aktuell deutlich unter den Minimalwerten der vergangenen 10 Jahre. Das bringt die Flora und Fauna rund um und in den Oberflächengewässern in akute Gefahr. Durch die geringe Menge an Wasser erhöht sich in ebendiesem die Konzentration von Giftstoffen, die Wasserqualität sinkt folglich deutlich.

Die Wasserverwaltung verbietet nun das Abschöpfen von Oberflächenwasser, um die Situation nicht noch weiter zu verschlimmern. Außerdem wolle man nicht riskieren, dass die Verschlechterung der Wasserqualität so weit fortschreite, dass sie nicht mehr umzukehren sei. Das Umweltministerium erinnert daran, dass das Abschöpfen sowieso nur mit Einverständnis der Behörde erlaubt sei.

Das Ministerium ruft die Bürger zusätzlich auf, Trinkwasser nicht zu verschwenden. Es sei verständlich, dass der Wasserverbrauch bei Temperaturen von über 30 Grad steige. Doch wegen der anhaltenden Trockenheit solle man den Konsum von Wasser nur auf das absolut Nötigste beschränken.