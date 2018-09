Luxemburgs Parlament gilt als schwach gegenüber der Regierung, aber auch gegenüber den Kommunen. Dieser Eindruck geht aus nahezu sämtlichen Wahlprogrammen der Parteien empor. Ob es jedoch zu einer Aufwertung des Parlaments kommt, bleibt fraglich.

Am 17. Juli dieses Jahres kam es zu einem überraschenden Ergebnis in der Chamber. Zwei Abgeordnete der LSAP enthielten sich bei der Verabschiedung eines Gesetzes zum Bau einer Umgehungsstraße. Oftmals fordern politische Beobachter genau jenen Mut zur Opposition jenseits des Fraktionszwangs. Aber in diesem Fall hatte die Entscheidung dennoch einen faden Beigeschmack.

Denn bei den Dissidenten handelte es sich um die beiden LSAP-Abgeordneten aus Sanem, Bürgermeister Georges Engel und Schöffin Simone Asselborn-Bintz, die gegen die Umgehungsstraße in ihrer Gemeinde sind. Mit ihrer Enthaltung gaben beide zu Protokoll, dass ihr kommunales Mandat in dieser Frage Vorrang gegenüber dem Abgeordnetenmandat hat.

Es ist ...