Bei einer Serie von mutmaßlich islamistisch motivierten Bombenanschlägen auf christliche Kirchen sind am Sonntag in Indonesien mindestens zehn Menschen getötet worden.

Breaking: Video showing one of the Surabaya attackers riding a motorcycle into the grounds of a church and detonating a bomb. pic.twitter.com/X0DBrHB4p9

— Adam Harvey (@adharves) 13. Mai 2018