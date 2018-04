Ein Familienmitglied der indischen Stahldynastie hat ein 25 Millionen Dollar teures Appartement im einem von Donald Trumps Gebäudekomplexen erworben. Über den Kauf wurde bereits im März im Wall Street Journal berichtet, jedoch war damals die Identität des Käufers noch unbekannt. Die Webseite therealdeal.com berichtet nun, dass die Mittal-Familie der Käufer gewesen sei.

Aus dem Artikel geht nicht hervor, ob es sich hierbei um das Familienoberhaupt Lakshmi Mittal selbst oder einen seiner Verwandten handelt.

Das 585 Quadratmeter große Luxus-Appartement befindet sich im Herzen New Yorks, in 1 Central Park West, Manhattan. Vom 47. Stock aus bietet es eine Aussicht auf den Central Park. Es ist mit sechs Schlafzimmern sowie sechs Badezimmern ausgestattet und wurde mit noblen Materialien wie Elfenbein oder Gold eingerichtet, so therealdeal.com.

26 Millionen

Der Verkäufer, Katsumi Tada, hatte das Ultra-Luxus-Appartement 2008 für 26 Millionen Dollar erworben. Ursprünglich soll er es für 40 Millionen angeboten haben, jedoch wurde der Preis nach und nach herabgesetzt, so therealdeal.com. Der japanische Milliardär wird diesen Verlust jedoch verkraften können. Der Name „Trump“ soll bei dem Verkauf nicht viel geholfen haben, so der Anwalt des Japaners. RA