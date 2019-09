Nicht nur die 105.317 eingeschriebenen Schüler werden sich schon ihre Gedanken über den bevorstehenden Schulstart gemacht haben. Auch im Unterrichtsministerium ist man vorbereitet und versucht die Schüler bestmöglich auf die Welt von morgen vorzubereiten.

Ab diesem Jahr werden die Zeugnisse in der Grundschule nur noch digital abrufbar sein. Nach den Sommerferien 2020 werden die Schüler lernen, wie man einen Code für Computerprogramme schreibt.

„Digital ist die Sprache des 21. Jahrhunderts“, erklärte Bildungsminister Claude Meisch am Freitag auf der traditionellen Pressekonferenz vor dem neuen Schuljahr. Somit ist es kaum verwunderlich, dass ab 2020 Codierung auf dem Schulplan stehen wird. Unter Codierung versteht man die elektronische Datenverarbeitung. In der Kommunikationswissenschaft bezeichnet ein Code im weitesten Sinne eine Sprache. Jegliche Kommunikation beruht auf dem Austausch von Informationen, die vom Sender nach einem bestimmten Code erzeugt werden und die der Empfänger gemäß demselben Code interpretiert. Elektronisch übermittelte oder gespeicherte Daten bestehen zum Beispiel aus einer langen Reihe von Nullen und Einsen.

„Bis zum 3. Zyklus werden die Schüler in der Grundschule Codierung spielerisch lernen. Danach wird das algorithmische Denken zunehmend gefördert. Ab 2021 wird den Schülern dieses neue Fach dann auch im Sekundarunterricht angeboten“, so Meisch.

Keine Zeugnisse aus Papier mehr

Bereits dieses Jahr warten ein paar Neuerungen auf die Schüler und ihre Eltern. Zeugnisse aus Papier wird es in der Grundschule keine mehr geben. Die Noten werden nur noch digital abrufbar sein. In der „formation professionnelle“ wird ein neues Bewertungssystem geschaffen. Neben einer Auswertung ihrer Kompetenzen werden die Schüler wieder benotet.

Die menschlichen Kompetenzen sollen jedoch weiterhin im Mittelpunkt stehen, um die Stärken der Schüler weiterhin zu fördern. Meisch forderte auch eine bessere Vernetzung der „Maisons relais“ mit den lokalen Vereinen, um die Kinder besser fördern zu können.

In Esch wird dieses Jahr ein Pilotprojekt gestartet, bei dem Schule eng mit den Sport- und Musikvereinen der „Minettemetropole“ zusammenarbeiten.

In Sachen Umweltschutz wird man zukünftig versuchen, den Plastikmüll in den Schulen so weit wie nur irgend möglich zu reduzieren oder ganz zu verbannen. Die Schulen werden mit Solarzellen ausgestattet. Um dem Lehrermangel entgegenzuwirken, wurden für dieses Schuljahr 287 neue Lehrerposten geschaffen und auch besetzt.