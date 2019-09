Bildungsminister Claude Meisch hat am Freitag angekündigt, dass nach den Sommerferien 2020 Codierung als Fach in der Grundschule und ab 2021 im Sekundarunterricht angeboten wird. Vor allem die Kleinsten sollen spielerisch an das algorithmische Denken herangeführt werden. Neu ist das nicht.

Bereits Anfang der Nullerjahre schwitzten unzählige Schüler in neu eingerichteten Computersälen und versuchten erste Schritte in die Welt der Computerprogrammierer. Begleitet wurden sie von einer Schildkröte. Das Programm damals hieß Logo. Durch das Eingeben von Befehlen konnte man eine oder mehrere virtuelle Schildkröten über den Bildschirm bewegen. Bei Bedarf zog die Schildkröte eine farbige Linie hinter sich her. Auf diese Art entstanden die unterschiedlichen virtuellen Zeichnungen.

Auch damals sollten die Jugendlichen spielerisch an das Internet – das damals wirklich noch Neuland war –, aber auch die Codierung herangeführt werden. Dieses Projekt scheiterte jedoch und bis auf die Schildkröte blieb wahrscheinlich nicht sehr viel in den Köpfen der ehemaligen Schüler hängen. Dieser Fehler darf sich nach den Sommerferien 2020, wenn die Grundschulen mit Codierung beginnen, nicht mehr wiederholen.

„Digital ist die Sprache des 21. Jahrhunderts“, so die Einschätzung von Bildungsminister Claude Meisch. Deshalb muss den Schülern die Wichtigkeit, aber auch die Gefahren der digitalen Medien von Anfang an beigebracht werden.