Mitte Januar hatte der Kassationsgerichtshof entschieden, das Urteil aus zweiter Instanz gegen den ehemaligen PwC-Angestellten Antoine Deltour zu “kassieren”. Dieser musste sich dann Ende März ein weiteres Mal vor den Richtern verantworten. Die Richter entschieden am Dienstag, dass eine “suspension du prononcé” gegen Antoine Deltour ausgesprochen wird. Dies bedeutet, dass festgehalten wird, dass Fehler geschehen seien, Antoine Deltour aber nicht dafür bestraft wird.

Antoine Deltour und Raphaël Halet, beide ehemalige Angestellte von PricewaterhouseCoopers (PwC), wurden im sogenannten LuxLeaks-Berufungsprozess am 15. März 2017 verurteilt: Deltour zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung sowie zu einer Geldstrafe von 1.500 Euro und Halet zu einer Geldbuße von 1.000 Euro. Der Journalist Edouard Perrin wurde freigesprochen.

Im März 2018 wurde der Prozess erneut vor dem Berufungsgericht verhandelt, weil der Kassationsgerichtshof entschieden hatte, das Urteil gegen Antoine Deltour aufzuheben. Gegen die Geldbuße von 1.000 Euro von Raphaël Halet wurde hingegen nicht Einspruch erhoben. Letzterer musste sich somit nicht erneut vor den Richtern verantworten. Das Urteil war in der ersten Berufung milder als in erster Instanz ausgefallen. In zweiter Instanz wurden Antoine Deltour zu zwölf und Raphaël Halet zu neun Monaten Haft verurteilt. Beide Strafen waren zur Bewährung ausgesetzt. Der Journalist Edouard Perrin wurde damals ebenfalls freigesprochen.