Alarm nördlich der Hauptstadt: Ein herrenloser Koffer im Vorgarten eines Hauses hat für Aufregung in Heisdorf gesorgt. Ein Bewohner des Gebäudes in der rue de Luxembourg hatte das Gepäckstück am Montag um 12.55 Uhr im Garten entdeckt. Da er den Koffer nicht kannte, rief er die Polizei. Die rückte mit einem Großaufgebot an. “Es wurde ein Sicherheitsbereich errichtet”, erklärt ein Sprecher der “Police grand-ducale” gegenüber dem Tageblatt. Die Beamten riegelten sowohl die rue de Luxembourg als auch die rue de Cimetière ab und forderten die Nachbarn dazu auf, ihre Wohnungen zu verlassen.

Dann rückten die Sprengstoffhunde an. Aber: Die Tiere schlugen nicht an und die Polizei konnte Entwarnung geben. Schließlich öffneten die Beamten das Gepäck auch. Im Koffer waren lediglich Kleidungsstücke. Die Polizei vermutet, dass jemand das “alte Ding” einfach entsorgt hat.