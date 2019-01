Im Bildungsbericht 2018 wird unter anderem aufgrund einer Analyse nach Gemeinden festgestellt, dass schulischer Erfolg und sozioökonomischer Hintergrund eng zusammenhängen; eine Feststellung, die bereits 1968 in der sogenannten Magrip-Studie festgehalten wurde. Die Regierung hat eine Reihe von Maßnahmen gegen diesen Zustand ergriffen.

In seiner Antwort auf eine entsprechende parlamentarische Anfrage von Martine Hansen (CSV) erklärt Bildungsminister Claude Meisch, wie er vorgehen will.

Er bestätigt, dass bildungsnahe und sozial besser gestellte Familien in unserem Schulsystem besser abschneiden als Schüler aus bildungsfernen und sozial schwacher gestellten Familien; ein Zustand, der nicht spezifisch für das Luxemburger Schulsystem sei. Alle Schulsysteme der westlichen Entwicklungsländer kämpfen mit mehr oder weniger Erfolg gegen dieses Phänomen an.

Um genauer zu verstehen, welche Faktoren Einfluss nehmen auf den schulischen Erfolg der Schüler in Luxemburg, habe die Regierung 2014 das LUCET (Luxembourg Centre for Educational Testing) ins Leben gerufen. Die vom LUCET durchgeführten Studien hätten in den vergangenen Jahren die Basis für die Politik der Regierung gelegt, so der Minister.

Schere geht früh auseinander

Wie der Bildungsbericht 2018 erstmals darlege, zeichne sich die Periode des Zyklus 2 der Grundschule als entscheidender Moment in der schulischen Entwicklung der Schüler ab. Dies bedeute, dass die Schere der Leistungsunterschiede im Luxemburger Schulsystem bereits früh auseinandergehe. Verschiedene Schülergruppen scheinen demnach nicht die notwendigen Voraussetzungen mitzubringen für eine Alphabetisierung auf Deutsch und die mündliche Einführung des Französischen im Zyklus 2.

Einen kumulativen Effekt gibt es in Bezug auf die sozioökonomische Herkunft des Schülers und einen eventuellen Migrationshintergrund. Dort, wo beide Faktoren spielen, gebe es wesentliche Abweichungen im Vergleich zum nationalen Durchschnitt. Diese Erkenntnis sei mitentscheidend dafür gewesen, dass die Regierung in den vergangenen Jahren die Sprachentwicklung in der Vorschule und in der Kinderbetreuung in den Mittelpunkt der Politik gestellt hat. Durch eine frühere Heranführung an die Luxemburger Sprache soll die sprachliche Basis für die Alphabetisierung auf Deutsch bei Schülern mit Migrationshintergrund verbessert werden.

In den kommenden Jahren, so der Minister, werde das „Observatoire de la qualité scolaire“ diejenigen Prozesse, die im Zyklus 2 eine soziale Selektion bewirken, noch detaillierter unter die Lupe nehmen und Verbesserungsvorschläge unterbreiten.

Sprachförderung kleiner Kinder

Die Sprachförderung im Kleinkindbereich werde aktuell durch einen wissenschaftlichen Beirat mit namhaften nationalen und internationalen Experten begleitet. Daneben gebe es eine ganze Reihe von Projekten, die aktuell mit der Universität Luxemburg ausgearbeitet werden. Insbesondere im frühkindlichen Bildungsbereich sei in dem letzten Vierjahresplan an konkreten wissenschaftlichen Lösungsansätzen geforscht worden.

Der Schwerpunkt der empirischen Bildungsforschung an der Universität Luxemburg habe in den letzten Jahren jedoch in der wissenschaftlichen Bestandsaufnahme, der Propagation einer informierten Bildungsdebatte sowie im nachhaltigen Aufbau von nationaler Expertise und Infrastruktur gelegen.

Durch den längsschnittlichen Charakter der LUCET-Datenbank lasse sich darüber hinaus die Nachhaltigkeit der Maßnahmen über die gesamte Schullaufbahn untersuchen.