Für manchen Raucher ist sie die wichtigste überhaupt: die Zigarette “zum Verdauen”. Nach einem guten Essen im Restaurant wird der Glimmstängel gezückt und sich – auch im Winter – vor die Tür des Restaurants verdrückt. Kaum sind die Sommertemperaturen im Anmarsch und die Terrassen geöffnet, ist es vorbei mit dem lästigen Aufstehen und die Zigarette danach wird beim Espresso oder Kaffee am Tisch gepafft. Damit soll nun Schluss sein, fordert die Petition Nr. 1069 von Daniel Reding, die bis Dienstag die nötigen 4.500 Stimmen zusammen haben muss (Stand 2.9.2018, 14.15: 4.131). Das Rauchverbot soll überall dort gelten, wo gegessen wird – egal ob im Innenraum oder auf der Terrasse.

Als wir vor einigen Wochen über die Petition berichteten, empörten sich in den Kommentaren unseres Artikels und den zugehörigen Social-Media-Posts die Raucher. Man sei schon genug gegängelt, so der allgemeine Tenor. Dabei hat Luxemburg noch ein vergleichsweise “mildes” Nichtrauchergesetz. Andere Staaten der Welt machen den Rauchern das Leben noch viel schwerer. Wir haben uns weltweit nach den strengsten (und in manchen Fällen seltsamsten) Gesetzen gegen Raucher umgesehen.

ARGENTINIEN

Auf den ersten Blick ähneln die Gesetze im südamerikanischen Land denen in Luxemburg. Innen darf, ...