Führungswechsel beim Luxemburger Energie-Konzern Encevo. Jean Lucius, der langjährige Geschäftsführer der Gruppe wird im Herbst dieses Jahres in Rente gehen. Das teilte die Gesellschaft am Freitag in einer Pressemeldung mit.

Jean Lucius leitete die Gruppe seit ihrer Gründung mittels Fusion von Cegedel, SaarFerngas und Soteg. Encevo ist Muttergesellschaft des Luxemburger Energieversorgers Enovos – bis vor einigen Jahren hieß die gesamte Gruppe Enovos.

Nachfolger von Jean Lucius wird Claude Seywert, derzeit Geschäftsführer vom Netzbetreiber Creos Luxembourg, welches ebenfalls zur Encevo Gruppe zählt. Am 15 September dieses Jahres wird er das Mandat übernehmen.

Nachfolger von Claude Seywert als Geschäftsführer bei Creos Luxembourg wird Marc Reiffers, der derzeit Enovos Luxembourg leitet. Erik von Scholz, derzeit Zuständig für die Bereiche erneuerbare Energien und Strategie, wird neuer Geschäftsführer von Enovos Luxembourg.

Europaweit beschäftigt Encevo rund 1.500 Mitarbeiter. Seit März 2016 hält der Luxemburger Staat indirekt die absolute Mehrheit am Konzern.