Zum Auftakt der Halbfinalserie im nationalen Basketball überraschte der Basket Esch am Mittwochabend die Amicale Steinsel mit einer unwiderstehlichen Leistung in der ersten Halbzeit. Am Ende besiegten Biever und Co. den Titelverteidiger überraschend deutlich mit 80:64.

Von Beginn an unterstrich der Außenseiter, dass er sich nicht leichtfertig geschlagen geben möchte. Coach Lautié ließ zu Beginn US-Spieler Hicks gegen Aufbauspieler Koster verteidigen. Steinsel wirkte verunsichert und fand nicht zu seinem gewohnten Spielrhythmus.

Starkes Kollektiv

Esch überzeugte hingegen mit einem starken Kollektiv und dominierte in den ersten 20 Minuten den Rebound auf souveräne Art und Weise. Sogar ein früher zweiter Fehler von Profi-Spieler Rugg, der während elf Minuten auf der Bank Platz nehmen musste, brachte die Gäste nicht aus dem Konzept. Die Escher drehten nun richtig auf und lagen zur Pause mit 22 Punkten in Führung.

Steinseler Reaktion

Nach der Pause folgte dann die erste Reaktion des Titelverteidigers, der im Gegensatz zur ersten Halbzeit nun den Weg unter den Korb fand. Melcher und vor allem ein wie entfesselt aufspielender Shavon Coleman schraubten den zwischenzeitlichen Rückstand von 29 Zählern Punkt für Punkt herunter. Dem Gegner erlaubte man kaum noch das schnelle Spiel umzusetzen. Esch leistete sich nun immer mehr Fehler im Spielaufbau. Doch Hicks und Rugg trafen nun zum wichtigsten Zeitpunkt von der Drei-Punkte-Linie. Die Amicale schaffte es somit nicht den Rückstand bis unter die Zehn-Punkte-Marke zu drücken. Esch geht durch den Sieg somit mit 1:0 in Führung.

Die zweite Partie findet am Sonntag um 17 Uhr in Esch statt. Die Halbfinalserie wird erstmals unter dem Modus „best of five“ ausgetragen.