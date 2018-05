Von Laurent Graaff und Luc Laboulle

Die Asbl. der Europäischen Kulturhauptstadt Esch 2022 will offenbar einen neuen Generalkoordinator suchen. Tageblatt-Informationen zufolge wurde im Rahmen einer Sitzung einer Ad-Hoc-Arbeitsgruppe in der vergangenen Woche beschlossen, die Stelle des Generalkoordinators neu auszuschreiben. In einer Mail an die Bürgermeister der Südgemeinden, die dem Tageblatt vorliegt, betont der Escher Bürgermeister Georges Mischo, dass den beiden aktuellen Koordinatoren eine neue Stellung im Organigramm vorgeschlagen werde. Ob sie diese annehmen werden, ist noch unklar.

Der Vertrag des Generalkoordinators Andreas Wagner und der künstlerischen Leiterin Janina Strötgen läuft Ende Juni aus. Nach dem politischen Wechsel in Esch im vergangenen September hatte es eine Polemik über ihre Vertragsverlängerungen gegeben. Mischo hatte den beiden in einem Tageblatt-Interview am 28. März 2018 sogar mangelnde Finanzkompetenz vorgeworfen.

Noch ist die Entscheidung über das neue Organigramm aber nicht offiziell. Am 30. Mai muss noch der erweiterte Verwaltungsrat darüber abstimmen. Aufgrund der neuen Zusammensetzung des Verwaltungsrats dürfte es sich dabei aber nur noch um eine Formalität handeln.

Käerjeng macht mit

Laut unseren Informationen soll auch die Gemeinde Käerjeng sich mittlerweile für eine Teilnahme an der Europäischen Kulturhauptstadt ausgesprochen haben. Damit wären nun alle elf Pro-Sud-Gemeinden mit an Bord.