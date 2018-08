Wie jedes Jahr wird die “Escher Schwemm” ab Samstag für einige Wochen geschlossen, damit Reparaturarbeiten durchgeführt werden können. Im kommenden Jahr ist jedoch weit mehr geplant.

“In den drei Wochen, in denen geschlossen ist, werden Arbeiten durchgeführt, die sonst während des restlichen Jahres nicht gemacht werden können”, erklärt Jean Wagner, Verantwortlicher der “Bains du parc”, gegenüber dem Tageblatt.

Pünktlich zum Schulanfang Mitte September ist das Schwimmbad wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. “Nach diesen Wochen stellen viele Besucher fest, dass ja gar nichts von den Arbeiten zu sehen ist.” Es stünden nun mal keine spektakulären Maßnahmen an, sondern Reparaturarbeiten, die während des regulären Betriebs nicht durchgeführt werden könnten.

Info Poolparty

“De Summer fält an

d’Waasser”.

Heute von 14.00 bis 22.00 Uhr im Park Laval bei der “Escher Schwemm”.

Der Eintritt ist frei.

Eingang nur über den Park.

Wo?

1, place des Sacrifiés 1940-1945, L-4115 Esch/Alzette/strong>

Pläne für 2019

Bei der Technik des Schwimmbads beispielsweise müssten Probleme behoben werden. Außerdem werden die Schwimmbecken komplett entleert. Dies könne nicht auf einmal passieren. Das Wasser müsse nach und nach, am besten innerhalb eines Tages, abgelassen werden, sonst könnten wegen der Druckveränderung Risse entstehen. Die Becken werden anschließend gründlich gereinigt sowie alle Fugen kontrolliert.

Im nächsten Jahr stehen dann wohl umfangreichere Arbeiten im Schwimmbad an: “Wir haben vor, ein paar Sachen zu erneuern”, so Wagner. Das wird noch nicht dieses Jahr passieren, da dafür noch kein Budget vorgesehen ist. “Dann wird es Änderungen geben, die die Besucher auch sehen werden.” So ist etwa geplant, den Außenbereich etwas zu vergrößern, damit eine zusätzliche Liegefläche entsteht. Diese soll dann bis zur Terrasse des Restaurants “Club 5” reichen. Die anderen Planungen werden dann zu gegebener Zeit mitgeteilt.

Bevor das Schwimmbad am Sonntag für die nächsten Wochen seine Türen schließt, findet, quasi als Abschluss der Sommersaison, die große Poolparty “De Summer fält an d’Waasser” mit freiem Eintritt statt. Ob viele zum Feiern kommen werden oder nicht, hänge stark vom Wetter ab, so Wagner weiter. Für ihn sei es das erste Jahr in der “Escher Schwemm”, deswegen habe er noch keine Erfahrungswerte. Wettertechnisch habe man evt. dieses Jahr etwas Pech, doch man sei schon froh, wenn es nicht regnet.