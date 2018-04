Die JDL – die Jugendorganisation der DP – fordert mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten und Lebensarbeitszeitkonten. “Die Arbeitgeber fordern von ihren Mitarbeitern mehr Flexibilität; die Arbeitnehmer wünschen sich ihrerseits eine bessere Work-Life-Balance, frei nach dem Motto #WorkHardPlayHard”, meinen die jungen Demokraten – die Jugendorganisation der Regierungspartei DP.

Um den Arbeitsmarkt an die moderne Zeit anzupassen, fordern die jungen Liberalen die Einführung von „Lebensarbeitszeitkonten“. Diese würden es ermöglichen, Überstunden und Urlaubstage anzusparen – um beispielsweise eine Weltreise zu machen oder ein Projekt zu verwirklichen. Zusätzlich fordert die DP-Jugendsektion eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten und einen Ausbau der Telearbeit.

Darüber hinaus setzt sich die JDL dafür ein, dass ein Gesetz über Organspenden von 1982 in Luxemburg richtig angewandt wird. Demnach sind alle Luxemburger Bürger automatisch Organspender, es sei denn, sie lehnen es zeit ihres Lebens schriftlich ab. Dies werde oft aber nicht so gehandhabt. Die JDL traf sich am Samstag zu ihrem Nationalkongress.