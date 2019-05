Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) will weniger Tanktourismus in Luxemburg. Vor allem Lkw sind ihm ein Dorn im Auge: “Weil es so einen großen Unterschied zwischen den Dieselpreisen in Luxemburg und im Ausland gibt, ziehen wir Lkw aus ganz Europa an”, sagte Turmes am Mittwochmorgen in einem Interview auf RTL. Das zerstöre Luxemburgs Klimabilanz – obwohl es in den vergangenen Jahren gerade beim Bau energieeffizienter Häuser große Erfolge gegeben habe. “Diesen Widerspruch versuchen wir durch Maßnahmen zart aufzulösen”, sagt Turmes.

Anfang Mai wurden die Steuern für Diesel um zwei Cent und Benzin um ein Cent in Luxemburg angehoben. Dabei gehe es nicht nur um Preiserhöhungen, sondern darum, was mit den Mehreinnahmen gemacht werde, sagt Turmes. 50 Prozent aller Einnahmen würden in den Klimafonds fließen. Damit soll Menschen geholfen werden, Fahrräder und E-Bikes, Elektroautos oder Fotovoltaikanlagen zu finanzieren.

Lkw-Verkehr hat stark zugenommen

In den vergangenen beiden Jahren sei der Lkw-Verkehr in Luxemburg stark angestiegen – “so massiv, dass wir riskieren, unsere Klimaziele für 2020 nicht einzuhalten”, sagt Turmes. Er werde in den kommenden Wochen mit dem Finanzminister zusammenkommen und weitere Maßnahmen diskutieren. “Das wichtigste ist, dass es eine regelmäßiges Bestreben ist”, sagt Turmes. “Wir machen Politik für die nächsten Jahre – da muss man das schrittweise machen.”

Turmes prognostiziert, dass Lkw in Zukunft effizientere Motoren haben werden. “Tesla ist dabei, elektrische Lkw zu entwickeln und es wird Lkw mit Wasserstoff geben”, sagt er. Schon in 10 bis 15 Jahren werde es nicht mehr viele Autos und Lkw geben, die mit Diesel unterwegs sind. Luxemburg sei eines der Länder mit der besten Infrastruktur bei den Ladestationen von Elektroautos.

Was die energieintensive und umweltschädliche Produktion der Batterien angeht, setzt er auf europäische und kanadische Partner. Anstatt Mineralien zu nutzen, die unter skandalösen Bedingungen im Kongo hergestellt werden, könnte auf Lithium-Minen in Kanada zurückgegriffen werden. In Schweden könnten Batterien inzwischen mit erneuerbaren Energien hergestellt werden und zu 100 Prozent recycelt werden. “Das Elektroauto ist heute schon ökologischer als alle Benziner und Diesel”, sagt Turmes.

