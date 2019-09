Elf zu null! Nein, da kann selbst der wohlwollendste Boris-Fan nichts mehr von einer „ehrenvollen Niederlage“ schwadronieren. Das hier ist eine monumentale Kanterklatsche. Sämtliche elf Richter des Obersten Gerichtshofes des Vereinigten Königreichs haben durch ihr Urteil Boris Johnson mit einer knallharten Geraden auf die Matte befördert.

Und so ist der britische Premier seit Dienstag ein höchstrichterlich zertifizierter Lügner und Betrüger. Mit dem Urteil des Supreme Court ist es nämlich amtlich, dass er die Königin unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zur Unterschrift genötigt hat, sodass Her Majesty guten Glaubens der fünfwöchigen Beurlaubung des Parlaments zustimmte, die de facto nichts anderes als ein Pronunciamiento gegen die Legislative darstellt. (E II R: „Prime Minister, Sie geloben mir, dass ich mit meiner Unterschrift nicht schon wieder einen Staubsauger bestelle, denn ich habe doch schon Hunderte davon. Und außerdem ist dieser heimatflüchtige James Dyson ein hundsföttischer Brexiteer!“ – BoJo: „Aber nicht doch Ma’am, ich schwör’s: Es geht allein darum, dass die armen MPs dringend Urlaub brauchen. Ich mach mir ja ständig so große Sorgen um die Gesundheit dieses effin’ Remoaner-Packs!“)

Opposition muss sich zusammenraufen

So weit, so gut. Doch wie heißt es so schön: „Down but not out.“ Boris ist angezählt, doch von K.o. kann noch längst keine Rede sein. Immerhin hat einer seiner höchsten Berater kürzlich der Presse gesteckt, dass die Regierung, falls das Oberste Gericht an dieser Prorogation keinen Gefallen fände, sich dann halt kurzerhand eine andere basteln werde.

Nunmehr hängt vieles von der Opposition ab. Wird sie sich zusammenraufen können, um die in Downing Street Ten machthabende No-Deal-Sekte dazu zu zwingen, nun auch tatsächlich das Handtuch zu werfen? With a little help von Tory-Resistenzlern? Mit Labour-Chef Corbyn wird das wohl nicht zu machen zu sein. „Jezza“ scheint sein windelweiches „sitting on the fence“ in Sachen Brexit als Ausdruck höchster Staatskunst zu betrachten. Und könnte am Ende der Hauptschuldige daran sein, falls sich die No-Dealers an Halloween doch noch über die Ziellinie retten können.

Karriere auf Lügen aufgebaut

Eines ist aber sicher: Boris muss weg! Mit diesem Mann ist in der Tat kein anderer Deal als ein „No Deal“ möglich. Dass ein Vertrag nach Abschluss von Erfolg gekrönt wird, setzt nämlich ein Mindestmaß an Vertrauen bei beiden Kontrahenten voraus. Das ist mit Boris Johnson grundsätzlich nicht möglich: Dieser Mann hat seine ganze Karriere auf Lügen aufgebaut. Als Journalist, als Abgeordneter, als Wahlkämpfer und als Minister. Ehrlichkeit ist ihm offenbar ein Graus.

Die EU ist nun aber keine Diktatur. Insbesondere kann und will sie die Briten nicht dazu zwingen, sich einen ehrenhaften Premier zuzulegen. Ihrer Majestät Untertanen müssen ihren Stall schon selber ausmisten. Doch der Countdown läuft. Unerbittlich.