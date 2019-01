Die britische Premierministerin Theresa May hat es nicht geschafft. Der Deal, den sie mit der EU ausgehandelt hat, wurde am Dienstag vom Parlament abgelehnt. In Luxemburg wird der Ausgang der Abstimmung bedauert.

Das britische Parlament lehne das mit Brüssel ausgehandelte Abkommen ab, wolle aber auch keinen Brexit ohne Abkommen, wie aus den Debatten der letzten Tage hervorgegangen sei, stellt Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn fest. Die britische Regierung müsste daher nun klarmachen, wie es weitergehen soll. “Die Regierung von Theresa May muss in drei Tagen einen neuen Plan vorlegen”, erinnert Jean Asselborn an die Vorgabe des britischen Unterhauses. Der Forderung einer Verlängerung der Austrittsfrist über den 29. März hinaus, die von vielen britischen Parlamentariern erhoben wurde, “ist nur möglich, wenn es eine Perspektive gibt, wenn wir eine Richtung haben, wo es hingehen soll”, meint Jean Asselborn.

Er zweifelt aber daran, dass Labour-Chef Jeremy Corbyn mit seinem Misstrauensantrag gegen die Regierung durchkommen werde. Er gehe nicht davon aus, dass sich die nordirische Partei DUP und Verbündete von Theresa May und Teile der Konservativen diesem Antrag anschließen würden, so Jean Asselborn. Corbyn will mit dem Misstrauensantrag die Regierung stürzen und Neuwahlen herbeiführen, die er zu gewinnen glaubt.

Charles Goerens: “Das Resultat ist vernichtend”

“Das Resultat ist derart vernichtend, dass ich nicht erkennen kann, wie die britische Premierministerin noch Zugeständnisse aus Brüssel erhalten kann, um eine Mehrheit im Parlament zu erreichen”, meinte der EU-Parlamentarier Charles Goerens am Dienstagabend in einer ersten Reaktion. Niemand gehe aus der Abstimmung als Gewinner hervor und die Konsequenzen seien weder für die EU noch für Großbritannien absehbar. Verlierer seien unter anderem die Briten, die erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Problemen ausgesetzt würden, so Charles Goerens weiter. Der liberale EP-Abgeordnete sieht zudem das Ansehen Großbritanniens in Sachen internationale Verhandlungen infrage gestellt.

Die luxemburgische EU-Parlamentarierin der Grünen, Tilly Metz, fordert in einer Mitteilung, dass die britischen Wähler “das letzte Wort bekommen” sollten. Die EP-Abgeordnete hatte in den vergangenen Tagen gemeinsam mit der LSAP-Europaparlamentarierin Mady Delvaux-Stehres einen parteiübergreifenden Appell von 100 EP-Abgeordneten unterzeichnet, in dem die Briten aufgefordert wurden, ihre Entscheidung zum Brexit noch einmal zu überdenken.

Bettel: “Wir müssen Lösungen finden”

Der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel (DP) bedauert im Kurznachrichtendienst Twitter die Ablehnung des Deals und bedauerte auch “den Brexit an sich”. Nun sei es wichtig schnell und klar zu planen, wie weiter vorgegangen wird. “Wir müssen Lösungen finden, nicht Probleme”, sagt er. Die internationalen Vorbereitungen auf einen, um die Schäden bei einem “No-Deal”in Grenzen zu halten müssen nun mit “Volldampf” vorangehen.

I deeply regret the outcome of the vote as I regret Brexit as such. Now we need a fast and clear plan on how to proceed.Because that’s what we need to do:finding solutions,not problems.Our internal preparations to limit the damage in case of a No-Deal shall go ahead in full steam — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) January 15, 2019

Martine Hansen, Fraktionschefin der größten Oppositionspartei CSV, schloss sich den Worten des Premierministers an. Die Gefahr eines “No-Deal” wachse und London brauche nun einen Plan B. “Auch unsere Regierung muss sich bewegen, damit unsere Interessen respektiert werden, unsere Leute, unsere Wirtschaft Rechtssicherheit bekommen”, sagt sie. Der Brexit-Chaos müsse verhindert werden. Der CSV-Mann Laurent Mosar forderte über Twitter eine Debatte im Parlament über die Abstimmung in Großbritannien.