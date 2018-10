Es ist ein harmloser Wahlkampf. Er ist fast so harmlos wie die Mosel, die unschuldig Richtung Konz plätschert. So richtig wehtun will sich niemand. Die wenigen kleinen Spitzen in Richtung politischer Konkurrenz sind nicht wahlentscheidend.

Was ist wahlentscheidend? Gewiefte Rhetorik? Die Popularität der Kandidaten? Junge Gesichter? Oder eine moderne Präsentation? Bei den letzten Schauläufen der Kandidaten von “déi gréng”, LSAP und DP gab es von allem ...