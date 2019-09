Der Bissener Bürgermeister tritt von seinem Amt zurück. Das gab er am Sonntag bekannt.

Eigentlich ist es nur eine logische Folge dessen, was der Bürgermeister der Gemeinde Bissen seit Wochen in den Schöffenratssitzungen forderte. Da die Mehrheit im Gemeinderat durch die zwei CSV-Parteiaustritte von Bürgermeister Schummer selbst und der Rätin Cindy Barros der Gruppierung “Är Leit” gekippt war, gab der Bürgermeister den beiden Schöffen seit vier Wochen zu verstehen, man solle “en bloc” demissionieren.

Die beiden CSV-Schöffen Mulbach und Clement taten dies am 25. September, nachdem sie am Tag davor in einer Pressekonferenz ihre Beweggründe dazu bekannt gegeben hatten. Entgegen seinen ersten Aussagen wollte Bürgermeister Schummer urplötzlich nun doch nicht von seinem Posten als Bürgermeister zurücktreten, was für Entrüstung sorgte. Er wollte zwei neue Schöffen der Gruppierung “Är Leit” um sich scharen, eine Idee, die bei der neuen Mehrheit aber gar nicht auf Verständnis stieß.

Am Montagnachmittag ist für 17 Uhr eine Gemeinderatssitzung anberaumt. David Viaggi (“Är Leit”) hatte bereits am Freitag angekündigt, man wolle in dieser öffentlichen Sitzung erneut den Rücktritt des Bürgermeisters fordern. Dem griff Schummer aber nun vor, indem er nun in die Opfer-Rolle geschlüpft ist und am Montagmorgen bekannt gab, dass er am Sonntag sein Demissionsschreiben, so wie es das Gesetz vorsieht, an den Großherzog geschickt habe. Er werde sich aber noch in der heutigen Gemeinderatssitzung zu seinem Schritt äußern, denn seine Entscheidung beruhe vor allem darauf, dass er sich damit gegen falsche Aussagen von Gemeinderatsmitgliedern und auch Falschmeldungen in der Presse wehren möchte, behauptet Schummer.