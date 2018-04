Dieser Aprilscherz von Tesla-Chef Elon Musk lag zu nahe an der Sorge vieler Anleger: Der 46-Jährige erklärte den Elektroauto-Hersteller zum Spaß für pleite.

Tesla Goes Bankrupt Palo Alto, California, April 1, 2018 — Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it.

“Trotz intensiver Versuche, Geld aufzutreiben, inklusive eines verzweifelten Massenverkaufs von Ostereiern, müssen wir leider mitteilen, dass Tesla komplett und absolut pleite ist. So pleite, man glaubt es gar nicht”, schrieb Musk am 1. April (Ortszeit) bei Twitter. Einen Tag später musste Tesla einen Kursverlust seiner Aktien um mehr als fünf Prozent verzeichnen.

Er selbst sei umgeben von “Teslaquilla”-Flaschen an einen Tesla Model 3 gelehnt gefunden worden, “mit getrockneten Tränen auf seinen Wangen”, ergänzte Musk mit einem entsprechenden Foto.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.

This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?

