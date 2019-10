In der Nacht auf Sonntag (27.10.) werden die Uhren wieder auf Winterzeit gestellt. Im nächsten Frühjahr dann wieder auf Sommerzeit. So schnell wird sich daran auch nichts ändern, denn dafür müssten die EU-Länder sich erst mal einigen. Und danach sieht es momentan nicht aus.

An der Zeitumstellung scheiden sich die Geister. Den einen gefällt das halbjährliche Uhren-Dreh-Ritual. Den anderen nicht. Die teilen sich dann noch in zwei Gruppen, nämlich die, die nur Winterzeit wollen, und die, die eine dauerhafte Sommerzeit bevorzugen.

Was im Familien- oder Freundeskreis gilt, zählt auch für die Europäische Union. Wer will was? Wohl hat das Europäische Parlament für ein Ende der Zeitumstellung im Jahre 2021 gestimmt. Auch die Europäische Kommission hat vorgeschlagen, die Umstellung abzuschaffen. Ob aber dann in Zukunft nur die Sommerzeit oder nur die Winterzeit gelten soll, das sollen die EU-Mitgliedstaaten selbst entscheiden.

Knifflige Lösung

Die einzelnen EU-Länder haben bislang aber noch nichts entschieden und es sieht auch nicht so aus, als ob sie sich bald entscheiden würden. Die Suche nach einer Lösung gestaltet sich schwierig. Das Problem ist nämlich, dass es eine einheitliche Regelung sein muss. Ein Flickenteppich aus unterschiedlichsten Zeitzonen wäre der Arbeit im Europäischen Binnenmarkt nicht förderlich.

Deshalb hat sich auch die Luxemburgische Regierung noch nicht festgelegt. Sie wird sich an dem orientieren, was Deutschland, Belgien und Frankreich machen, und die werden ihrerseits mit ihren Nachbarländern eine kohärente Zeitzone anstreben. Solange sich dabei aber nicht ein oder zwei große EU-Länder mit überzeugenden Argumenten für eine Position aussprechen, wird es wohl oder übel beim aktuellen System bleiben.

Auch die Anfang 2018 in allen EU-Staaten gemachte Online-Umfrage hilft nicht wirklich weiter. Weniger als 1 Prozent der EU-Bürger haben mitgemacht. Das sind gerade mal 4,6 Millionen, davon drei Millionen alleine aus Deutschland. Diese Umfrage ist also nicht im Geringsten repräsentativ. Außerdem hat sich eine Mehrheit der Befragten für eine permanente Sommerzeit ausgesprochen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes YouGov hingegen ist die Mehrheit für die Winterzeit.

Die Winterzeit gilt übrigens als „normale“ Zeit. Über Jahrtausende hätten die Menschen sich an sie gewöhnt, heißt es, weswegen sie von verschiedenen Medizinern auch als die „gesündere“ Zeit bezeichnet wird. Es bleibt also spannend. Trotzdem sollten Sie, lieber Leser, nicht vergessen, kommende Nacht die Uhren eine Stunde zurückzustellen.