Die Fusionsgemeinde Grosbous-Wahl hat gewählt: In Grosbous konnte Paul Engel 782 Stimmen sammeln und ist damit Meistgewählter. An zweiter Stelle kommt Anne Steichen mit insgesamt 590 Stimmen, gefolgt von Armand Olinger mit 494 Stimmen. In Wahl fiel die Wählergunst auf Christiane Bach (ép. Thommes). Sie konnte sich insgesamt 610 Stimmen sichern. An zweiter Stelle kommt Maggy Risch, gefolgt von Michèle Ensch.

Nach dem 1. September 2023 wird die Fusion zwischen Grosbous und Wahl vollzogen. Bis zur vollständigen Erneuerung der Gemeinderäte bei den ordentlichen Kommunalwahlen 2029 wird die kommende Amtsperiode für die Gemeinderäte eine ganz spezielle sein. Die Gemeinde Grosbous-Wahl wird von einer geraden Anzahl an Ratsmitgliedern vertreten werden.