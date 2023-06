Nun ist also alles eingeweiht. Die Welt ist fertig! Endlich fertig? So richtig fertig! Einfach fertig. Ganz schön fertig! Der Hamburger Band Deichkind hätte der Kommunalwahlkampf in Luxemburg sicher gefallen, es wäre reichlich absurder Stoff für ein nächstes Album zusammengekommen. Vielleicht sogar ein neues Lied mit dem Titel „Winke, Winke Esch“. Das könnte in etwa so gehen: „Wir stehen an der Ampel, da ist viel Zeit zum Hampeln – Morgens im Berufsverkehr, stehen wir am Häusermeer – Unsere Kleidung, die ist blau, wir wollen keinen Stau – Vor dem Bauch ein Banner, ausgerollt für Spanner – Mir sinn um gudde Wee, nëmmen nach DP!“

Nur böse Zungen werden behaupten, dass sich die Escher DP in den letzten Tagen an den Ausfallstraßen der Stadt von den Wählern der „Minettemetropole“ verabschiedete. Ihr erklärtes Ziel ist schließlich, weiter in der Koalition zu bleiben. Jedenfalls standen die Kandidaten winkend am Straßenrand und präsentierten sich mit ihrem Banner „Um gudde Wee mat der DP“ den Berufspendlern, die Esch in Richtung ihres Arbeitsplatzes verließen. Neben dem Spruch war übrigens sinnigerweise ein von der Fahrbahn getrennter, also sicherer Radweg abgebildet. Den gibt es in Esch bekanntlich nicht, oder zumindest fast nicht. Jedenfalls ist in den letzten sechs Jahren kein neuer hinzugekommen. Ob die Winkaktion und das Banner die herausrollende Blechlawine beeindruckt hat, sei an dieser Stelle mal dahingestellt. Vielleicht sollte man sich für die nächsten Wahlen in sechs Jahren überlegen, bei solchen Aktionen den Spitzenkandidaten und jetzigen Schöffen in ein Kostüm von Tinky Winky zu stecken. Denn der ist violett, kann prima winken und ist zudem der Größte aller Teletubbies.

Wie auch immer, am Sonntag ist Schluss mit lustig. Aber nicht für den Wahlflüsterer. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Die Welt ist eben doch noch nicht fertig. Und die wichtigsten Dinge im Leben sagt man leise, weshalb der Wahlflüsterer bis zum 8. Oktober weiter seine Ohren und seine Feder spitzt, unterbrochen nur für eine kleine Sommerpause ab Mitte Juli. Was Deichkind dazu sagen würde? Leider geil! (Philip Michel)