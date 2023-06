„LSAP olé olé“ – Sozialisten feiern (unbestätigten) Sieg in „Cité du fer“

Noch sind die Ergebnisse nicht offiziell bestätigt – doch die LSAP in Differdingen feiert bereits den Sieg. Die „Schräinerei“ ist fest in Sozialisten-Hand, immer wieder schallt der Schlachtruf „L-S-A-P!“ durch den Hof. Guy Altmeisch, einer der vier LSAP-Spitzenkandidaten, hat Freudentränen in den Augen. 26 von 29 Wahllokalen sind laut Webseite der Gemeinde ausgezählt. Die LSAP liegt weiterhin vor der CSV. Alles deutet auf eine große Koalition hin.

Lauthals singen die Sozialisten minutenlang „LSAP olé olé“, aus den Nachbargemeinden trudeln im Minutentakt Glückwünsche bei Altmeisch ein. Laut den inoffiziellen Hochrechnungen auf der Internetseite der Gemeinde kommt Altmeisch auf 3.130 Stimmen. Bleibt es bei diesen Ergebnissen, kommen die Sozialisten auf sechs Sitze. Den Zahlen zufolge könnte die LSAP zwei Sitze gewinnen. Somit kommen die Sozialisten auf sechs Sitze und könnten stärkste Partei werden. Altmeisch spricht von einem „Wahnsinns-Ergebnis“.

Einen Spitzenkandidaten suchte man bei der lokalen LSAP-Sektion vergebens. Stattdessen zogen die Sozialisten mit einem Quartett ins Rennen. Zu diesem gehören der 64-jährige Rentner und ehemalige Polizist Guy Altmeisch sowie die Sozialarbeiterin Catia Pereira (35), die Physiotherapeutin Zenia Charlé (28) und Thierry Wagner (49), der zurzeit als Koordinator im Sportministerium arbeitet. „Dieser Sieg gehört der gesamten Mannschaft“, freut sich Altmeisch.