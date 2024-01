Paukenschlag in der BGL Ligue: F91-Trainer Jay Shoffner verlässt den Verein auf eigenen Wunsch.

Jay Shoffner ist nicht mehr Trainer des F91 Düdelingen. Das gab der Verein am Montag in einer Pressemitteilung bekannt. „Der Verwaltungsrat des F91 möchte Sie darüber informieren, dass Jamath Shoffner, aufgrund eines Angebots eines ausländischen Profivereins, um die Auflösung seines Vertrags gebeten hat.“

Weiter schreibt der Klub: „Da der Verein das Ziel verfolgt, so viele Spieler und Mitglieder des technischen Stabs wie möglich in den Profibereich zu integrieren, hat er diesem Antrag stattgegeben, damit er seine Karriere im Ausland fortsetzen kann.“

Interimsweise wird die Mannschaft vom derzeitigen Trainerstab unter der Leitung von Claudio Lombardelli sowie Jonathan Joubert und Nicolas Reutenauer trainiert. Der Klub ist auf der Suche nach einem neuen Chefcoach.

Shoffner hat das Amt als Cheftrainer beim F91 am 1. Juli 2023 angetreten. Nach 15 Spieltagen belegt der Klub Platz zwei in der BGL Ligue, vier Punkte hinter dem Spitzenreiter aus Differdingen. Der Spielbetrieb in der höchsten luxemburgischen Liga ruht derzeit und wird am 11. Februar wieder aufgenommen.