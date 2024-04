Steinsel zieht in letzter Sekunde an Contern vorbei

Esmeralda Skrijelj (Nr. 10) und Steinsel überholen Contern noch am letzten Spieltag und ziehen in die Play-offs ein

Das letzte Play-off-Ticket ist vergeben: Im direkten Duell schlug die Amicale Steinsel am letzten Spieltag ihren Konkurrenten Contern überraschend deutlich und klettert somit in extremis noch auf den vierten Tabellenplatz.

In der Titelgruppe der Damen waren am letzten Spieltag alle Augen auf eine Partie gerichtet. Mit Hostert, Düdelingen und Bartringen standen bereits drei der vier Halbfinalisten seit mehreren Wochen fest, noch ging es jedoch um das letzte Play-off-Ticket – und dieses machten Contern und Steinsel im direkten Duell untereinander aus. Hier hieß es für beide Mannschaften „do or die“, denn eines stand fest, der Sieger dieser Partie würde sich den vierten Rang und damit seinen Platz im Halbfinale schnappen.

Dabei fiel die Partie überraschend einseitig aus. Von Beginn an schaffte es die Amicale, die aufgrund der schlechteren Platzierung in der regulären Saison auswärts antreten musste, den Gegner in Schach zu halten. Contern gelang es zu keinem Zeitpunkt auch nur einmal die Führung zu übernehmen und lief von der ersten Minute an einem Rückstand hinterher. Am Ende trafen die Spielerinnen von Trainerin Fabienne Fuger gerade einmal 35 Prozent ihrer Würfe aus dem Feld, zu wenig, um gegen eine Steinseler Mannschaft zu bestehen, die 13 von 24 Versuchen aus der Distanz verwandelte und auch im Rebound ganz klar die Oberhand behielt. Hier sprach die Statistik mit 44:25 deutlich für Esmeralda Skrijelj und ihre Teamkolleginnen. Beste Scorerin in den Reihen der Steinselerinnen war am Samstag Alexia Allesch mit 28 Punkten, die Profispielerin steuerte zudem elf Rebounds bei. Ein „Double-double“ hatte am Ende auch Mikayla Ferenz auf ihrem Konto stehen, dies mit 20 Zählern und zehn Rebounds.

Halbfinale beginnt

Auch bei den Damen geht es ab Samstag nun endlich mit den Play-offs weiter. Hier wird die Amicale als krasser Außenseiter auf den großen Favoriten Hostert treffen, der in der Meisterschaft noch immer ungeschlagen ist. Es ist nur schwer vorstellbar, dass sich die Gréngewald-Damen nach dem vermasselten Pokalfinale auch in der Meisterschaft überraschen lassen. Am Wochenende ließen Sam Logic und Co. gegen die Sparta jedenfalls keine Zweifel aufkommen, dabei konnte die Profispielerin bemerkenswerte 20 (!) Assists aufweisen.

Weitaus spannender dürfte derweil die Partie zwischen Düdelingen und Bartringen werden. In der „Best of three“-Serie genießt der T71 zwar Heimrecht, wird jedoch nicht in allen möglichen Partien auf Ehis Etute zurückgreifen können, die am 13. April bekanntlich in den USA am „Nike Hoop Summit“ teilnehmen wird, wo sie in die Weltauswahl berufen wurde. Hier treten die besten High-School-Spieler der USA gegen die stärksten Basketballer anderer Nationen an, die 19 Jahre oder jünger sind.