Die Amicale Steinsel hat, nach dem deutlichen Sieg zum Auftakt der Halbfinalserie, ein lange Zeit hart umkämpftes Spiel in Walferdingen für sich entschieden und ist am Ende souverän ins Finale eingezogen.

Dabei zeigten die Gastgeber während 25 Minuten die erhoffte Reaktion auf die erste Niederlage (49:46), kassierten dann aber einen bitteren 0:21-Lauf (49:67, 32’). Résidence-Spieler Raul Birenbaum verzweifelte, wie seine Mitspieler, in dieser Phase: „Wir haben plötzlich unseren Rhythmus verloren und die Geduld, den Ball zirkulieren zu lassen. Wir wollten zu schnell abschließen, aber selbst aus guten Positionen heraus haben wir nicht getroffen und dann waren die gegnerischen Fastbreaks fatal. Steinsel hat in dieser Phase zu seinem Spiel gefunden und wir konnten weder reagieren noch später zurückkommen, was bitter ist.“

Dabei waren seine Farben gegen schwer ins Spiel findende Gäste direkt mit acht Punkten in Führung gegangen (10:2, 4’), doch drei gute Angriffe durch Kim Aiken und Alex Laurent (10:9, 5’) neutralisierten den guten Beginn der Hausherren. Im weiterhin schwierigen Viertel für den Favoriten, der nicht zu seinen Würfen fand und Alex Laurent zudem mit Platzwunde kurz draußen behandeln musste, zogen die Gastgeber wieder weg (21:14, 10’). Die von der Bank gekommenen Noah Medeot und Scott Morton brachten den Vorjahresfinalisten zu Anfang des zweiten Viertels jedoch erneut heran (21:21, 12’). Die drohende Wiederholung vom ersten Spiel blieb den Hausherren vorerst erspart, da der kurzzeitige Rückstand (26:30, 14’) von Oliver Vujakovic und Raul Birenbaum beantwortet wurde (36:32, 19’). Raul Birenbaum war mit der Leistung vor dem Seitenwechsel zufrieden: „Wir haben in der ersten Halbzeit gezeigt, dass wir, wenn wir gut zusammenspielen, auch Vorsprünge herausspielen können. Das ist uns danach leider nicht mehr gelungen.“ Dennoch zieht der Walferdinger nach dem ersten Titel – Walferdingen holte im März bekanntlich den Pokal – seit 1997 eine positive Saisonbilanz: „Wenn man so weit kommt, will man natürlich mehr. Aber wir können stolz auf das Erreichte sein, denn es war eine absolut gelungene Saison. Mit dem Pokalsieg wurde ein Ziel erreicht und das alles in der ersten Saison mit Dragan (Stipanovic) als Trainer sowie einer neu zusammengewürfelten Mannschaft mit jungen US-Spielern.“

Selbstvertrauen getankt

Der Steinseler Alex Laurent erklärte sich den schwierigen Beginn aus den Vorbedingungen aus dem ersten Spiel: „Es war klar, dass es kein zweites solches Spiel wie am Samstag gibt. Wir waren vorbereitet, dass sie anders spielen werden und eigene Fehler vermeiden. Dann braucht man halt seine Zeit, diese Anpassungen zu erkennen und sich darauf einzustellen.“ Spätestens in den Kabinen wurde dann an den richtigen Stellschrauben gedreht, wie der Steinseler berichtet: „Im dritten und vierten Viertel haben wir zu unserem Spiel gefunden und sind ins Rollen gekommen. Der Plan war, unter dem Korb zuzumachen, da sie immer wieder über diesen Weg zum Erfolg gekommen waren. Wenn diese Zone erreicht war, konnten sie abschließen oder die Bälle auf ihre guten Shooter Ayers und Birenbaum verteilen. In der zweiten Halbzeit haben wir diesen Raum komplett zugestellt“, erklärt Laurent, der zudem als Unterschiedsspieler insbesondere in der zweiten Halbzeit überzeugte, die Leistungssteigerung. Nach dem Wackler im Auswärtsspiel der Viertelfinalserie in Bartringen sieht der Nationalspieler seine Farben nach dem souveränen 2:0 nun gut gewappnet: „Natürlich nehmen wir Selbstvertrauen aus diesen Spielen mit. Wir müssen, egal gegen wen es nun geht, weiter unseren Basketball spielen und dann werden wir unsere Chancen bekommen“, schielt der Ex-Profi bereits in Richtung Titel.