Tessy Gonderinger und Maël van Dessel heißen die Tischtennis-Landesmeister 2024. Gonderinger konnte am Sonntag in der Coque gar ein Triple feiern.

Es war ein Finale auf hohem Niveau, das Maël van Dessel und Eric Glod den Zuschauern in der Coque am Sonntagabend boten. Schon der erste Satz war von hohem Tempo geprägt – am Ende konnte sich Titelverteidiger Glod mit 12:10 den ersten Satz sichern. Van Dessel zeigte im zweiten Durchgang sein ganzes Können, führte schnell mit 1:7 und konnte mit 6:11 in den Sätzen ausgleichen. Umso beeindruckender war es, dass der junge Van Dessel auch in den entscheidenden Ballwechseln die Nerven behielt. In einem engen dritten Satz gingen die entscheidenden Punkte an ihn, am Ende gewann er mit 8:11.

Ein Ausrufezeichen setzte Glod dann mit dem 11:2 im vierten Durchgang, das gleichzeitig das 2:2 bedeutete. Doch die nächsten beiden Sätze sollten mit 10:12 sowie 2:11 an Van Dessel, Jahrgang 2005, gehen. „Ich war heute sehr aktiv und habe immer angegriffen, sobald es ging“, sagte Van Dessel, der seine Punkte doch eher ungewohnt lautstark bejubelte. „Ich spiele auch gut, wenn ich ruhig bleibe. Aber es ist mein eigenes Gefühl: Wenn ich spüre, dass ich laut sein muss, um zu gewinnen, dann tue ich das. Heute hat mich das gepusht. Wenn ich ruhig geblieben wäre, wäre es kompliziert geworden.“

Glod und die Hintergrundgeschichte

Der nächste Schritt in seiner jungen Karriere ist nun die Junioren-Europameisterschaft, bei der Van Dessel im Juli eine gute Platzierung erreichen möchte. „Ich bereite mich so gut es geht auf das Turnier vor. Es ist aber nicht einfach, weil ich meine Abschlussexamen Ende Mai, Anfang Juni machen werde.“ Nach der Schule wird sich Van Dessel dann voll auf seine sportliche Karriere konzentrieren. Im September wird er aller Voraussicht nach seine Grundausbildung als Sportsoldat beginnen, um danach ins Ausland zu gehen. „Ich würde gerne Bundesliga oder 1. Liga in Frankreich spielen. Andere Spieler in meinem Alter sind dort aktiv. Ich muss bessere Gegner bekommen, um auch besser zu werden.“

Die Niederlage noch nicht ganz realisiert hatte Van Dessels Gegenüber, Eric Glod. „Das dauert bei mir immer einen Tag länger. Ich habe aber einfach nicht gut gespielt. Ich habe ihm zu viele Chancen gegeben, dass er gut spielen kann“, sagt der 30-Jährige. „Ich habe meine Taktik nicht eingehalten.“ Für Glod sei es eine ganz besonders emotionale Landesmeisterschaft gewesen. „Es war das erste Turnier in Luxemburg seit meinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Ich habe versucht, das auszublenden, aber es war nicht einfach. Ich hatte ständig das Gefühl, ich müsste was beweisen.“

Laut Glod sei der Rücktritt aus der Nationalmannschaft die Hintergrundgeschichte seines Turniers in der Coque gewesen. „Das war die vergangene Woche immer wieder Thema. Das gibt dir doch zu denken und ich konnte es nicht einfach so abschütteln.“ Am Ende sei die Finalniederlage aber verdient gewesen. „Maël war heute einfach der Bessere. Ich hoffe, er kann sich weiterentwickeln. Ein Generationswechsel dauert über Jahre, das passiert nicht an einem Tag. Ich bin aber positiv überrascht von seiner Entwicklung. Er hat ein klares Spiel aufgebaut. Wenn er so weitermacht, kann er definitiv weit kommen.“

Emotionale Gonderinger

Emotional wurde es bei den Damen: Nach ihrem klaren 4:0-Finalsieg über Jing Xiao Ni liefen Tessy Gonderinger die Tränen aus den Augen. „Ich habe heute das Gefühl, dass es die letzte Landesmeisterschaft ist“, erklärte die 30-Jährige ihre Emotionen. „Ich wollte dieses Wochenende einfach genießen, das hat auch geklappt. Ich wollte das Triple schaffen und ich bin so glücklich, dass es funktioniert hat.“ Neben ihrem Einzeltitel konnte sie mit ihrer Doppelpartnerin Ariel Barbosa die Damen-Doppelkonkurrenz sowie mit Eric Glod die Mixed-Doppelkonkurrenz für sich entscheiden.

Feierte drei Landesmeistertitel am Sonntag: Tessy Gonderinger

Insgesamt blickt Gonderinger mit gemischten Gefühlen auf die Saison zurück. „Ich hatte in einer Saison noch nie so viele Auf und Abs. Es war von sehr positiv bis sehr negativ alles dabei. Die Einzelturniere waren sehr schwierig für mich, ich musste oft Niederlagen hinnehmen. Es war schon sehr traurig, dass wir die Paris-Qualifikation mit der Mannschaft nicht geschafft haben.“ Gonderinger beendet damit ihre Karriere, doch eine weitere Teilnahme an der Landesmeisterschaft lässt sie noch offen. „Ich bin jetzt 30, das ist ein guter Zeitpunkt, andere Prioritäten zu setzen. Heute sage ich, dass es das letzte Mal für mich bei der Landesmeisterschaft war. Aber man soll nie nie sagen, wer weiß.“

Halbfinale der Meisterschaft ausgelost Im Rahmen der nationalen Titelkämpfe im Einzel wurden die Halbfinalbegegnungen der Mannschafts-Meisterschaft ausgelost. Hostert/Folschette trifft dabei auf den Sieger der Partie Howald gegen Linger. Berburg erwartet im Halbfinale den Sieger der Partie Recken gegen Düdelingen. Die ersten Begegnungen finden am 21. April statt. Die Partien werden im „Best of two“-Modus ausgetragen.