Nachdem sich Esch in der „Best of three“-Halbfinalserie vor drei Tagen knapp in Ettelbrück durchsetzte, konnte die Etzella mit einem 80:88-Sieg in der zweiten Partie, in der sich beide Mannschaften ein weiteres Mal ein intensives, teilweise hektisches, aber zugleich auch sehenswertes Duell lieferten, gleichziehen. Am Sonntag geht die Serie somit in die dritte, entscheidende Runde.

Die Escher verpassten somit die Chance, sich den Finaleinzug vor heimischem Publikum zu sichern. Doch dies war für Thomas Grün kein Grund, den Kopf hängenzulassen: „Dann spielen wir eben am Sonntag noch einmal und gewinnen ein zweites Mal in Ettelbrück. Es steht 1:1 in der Serie, noch ist nichts verloren.“ So der Escher, der die Niederlage folgendermaßen erklärte: „Ich habe den Eindruck, dass uns zum Schluss die Ideen in der Offense ausgegangen sind und wir uns nicht genug bewegten. Sicherlich hat Jordan Hicks in der zweiten Hälfte gefehlt, doch es bringt jetzt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Ich bin positiv gestimmt. Wir spielten nicht katastrophal. Es gilt vor allem, Brandon Johnson besser im Griff zu haben, denn er hatte zum Schluss zu viele Freiräume.“

Wegen technischer Probleme begann die Partie mit einigen Minuten Verspätung, die Fans beider Lager gaben schon vor Spielbeginn alles. Mit genauso viel Einsatz gingen beide Mannschaften dann in die Partie, von Anfang an schenkten sie sich nichts. Gleich im Auftaktviertel entwickelte sich ein enger Fight. Die Führung wechselte mehrmals. Beim Stand von 31:30 war es die Etzella, die sich mit einem 6:0-Lauf durch Johnson und Taylor ein kleines Polster verschaffte (31:36 16‘). In der Folge wurde die Partie zusehends hektischer. Nach 17‘ waren Johnson bei der Etzella und Rodenbourg bei Esch bereits mit drei Fouls vorbelastet; für den Escher sollte das vierte nur wenig später folgen. Auch Biever erhielt noch vor der Pause sein drittes Foul. Hinzu kam für die Escher, dass Profi-Spieler Hicks in der 12. angeschlagen ausgewechselt werden musste und nicht mehr zum Einsatz kam.

Gäste-Rausch

Nach dem Seitenwechsel schienen die Escher jedoch auch ohne Hicks das Heft in die Hand zu nehmen (49:44), doch F. Gutenkauf und Johnson hatten die richtige Antwort parat (49:49). Es blieb demnach spannend (59:58, 30‘), ehe die Ettelbrücker, unter dem Impuls Johnson und Taylor, aufdrehten und sich einen Vorsprung von neun Zählern erspielten (65:74, 35‘). Die Partie war allerdings noch nicht entschieden, denn die Hausherren kämpften sich zurück und reduzierten den Rückstand auf drei Zähler (72:75), woraufhin Brandon Johnson im Alleingang reagierte (72:80). P. Gutenkauf und Johnson verzauberten mit schönen Spielzügen, die Gäste hatten sich in einen regelrechten Rausch gespielt und ließen nichts mehr anbrennen.

Yann Wolff war nach Spielschluss vor allem erleichtert, dass die Saison für die Etzella, die vor der Begegnung mit dem Rücken zur Wand stand, noch nicht vorbei ist: „Ich bin froh, dass wir noch trainieren können“, scherzte der Ettelbrücker und fügte hinzu: „Im zweiten Spiel gelangen uns die wichtigen Würfe, das war im ersten Spiel nicht der Fall. Außerdem standen wir defensiv besser. Unsere besten drei Spieler waren im letzten Viertel präsent. Ein wichtiger Faktor war, dass Jordan Hicks in der zweiten Hälfte fehlte. Am Sonntag waren ‚Sticky’ und ich schnell in Foultrouble, im zweiten Spiel war das nun bei zwei Escher Schlüsselspielern der Fall.“

Der Gegner der Amicale Steinsel wird somit am Sonntag ab 17.15 Uhr in Ettelbrück ermittelt.

Statistik „T“-Bestnote: Brandon Johnson (Etzella Ettelbrück)

Viertel: 21:21, 18:19, 20:18, 21:30

Esch: Rugg 23, Grün 18, Biever 13, Hicks 8, Monteiro 8, Rodenbourg 6, Thill 2, Cornu 2

Ettelbrück: Johnson 28, Taylor 25, P. Gutenkauf 12, Wolff 8, Polfer 6, F. Gutenkauf 5, Zenners 4

Schiedsrichter: Vanglovskij/L. Weiwers/Muho

Zuschauer: 666 zahlende