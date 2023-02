Ein prall gefülltes Programm erwartet die Tischtennis-Anhänger am Wochenende im „Gymnase“ der „Coque“. Am Samstag werden die Finalteilnehmer in den verschiedenen Pokalwettbewerben ermittelt. Im Vordergrund stehen dabei die Wettbewerbe der Damen und Herren, wo am Sonntag die Nachfolger von Bascharage und Roodt ermittelt werden.

In den drei vergangenen Jahren konnten die Braustädterinnen die „Coupe de Luxembourg Dames“ in Empfang nehmen. In dieser Saison ist der Titelverteidiger nicht ganz so stark einzuschätzen, da sowohl Melisa als auch Enisa Sadikovic mittlerweile in Deutschland spielen. Davon will Dauerrivale Roodt profitieren, um erstmals seit 2019 wieder aufs oberste Treppchen zu steigen.

Tessy Gonderinger ist sich bewusst, dass ihr Jugendverein DT Howald im Halbfinale nicht unterschätzt werden darf. „Wir sind gut vorbereitet, motiviert und werden alles daransetzen, um den Pokal wieder mit nach Hause zu nehmen. Ich glaube, dass es ein enges und spannendes Spiel wird, bei dem nicht ausgeschlossen ist, dass es bis ins entscheidende siebte Spiel geht, bei dem dann das Doppel entscheidend sein wird.“

In der Vorschlussrunde darf auch Seriensieger Bascharage seine Gegnerinnen aus der Abteistadt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Vorentscheidende Bedeutung könnte dem Spitzenspiel zwischen Egle Tamasauskaite und der Echternacher Neuverpflichtung Arina-Dora Singeorzan zukommen. Ein Unentschieden, wie im Hinspiel der Mannschaftsmeisterschaft, ist am Samstag allerdings ausgeschlossen.

50:50-Spiel zwischen Roodt und Linger

Im vergangenen Jahr war der DT Roodt, nach Siegen gegen Düdelingen und Howald, bis ins Endspiel der „Coupe de Luxembourg Seniors“ vorgestoßen. Im Endspiel brachte die Mannschaft aus dem Syrtal das Kunststück fertig, den Topfavoriten Hostert-Folschette niederzuringen und damit den ersten Titel seiner Vereinsgeschichte zu gewinnen. In dieser Saison konnte der Cupverteidiger bislang nicht an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen. Im Gegenteil, das Quartett um Peter Musko verpasste in der Meisterschaft sogar die Teilnahme am Titel-Play-off. Man darf gespannt sein, ob es Roodt gelingen wird, ausgerechnet die Titelkandidaten aus Linger am Einzug ins Finale zu hindern.

In seiner letzten Saison will dessen Kapitän Christian Kill die Chance beim Schopfe packen, um seine Mannschaft zum erhofften Titelgewinn zu führen. In der Meisterschaft scheint dies gegen die Übermannschaft Hostert-Folschette in diesem Jahr kaum möglich. Im Pokalwettbewerb hingegen, wo die Teams in einer Dreierkonstellation mit lediglich einem transferierten Spieler antreten, war Hostert-Folschette bereits im Viertelfinale gegen Howald ausgeschieden.

„Wir sind exzellent drauf, haben allerdings maximalen Respekt vor Titelverteidiger Roodt. Ich denke, dass es ein 50:50-Spiel wird. Falls wir unsere Leistung vom vergangenen Wochenende wiederholen können, haben wir gute Chancen. Wir wissen um unser Potenzial im Pokal und wollen dieses so gut es geht ausschöpfen“, so Frane Runjic mit vorsichtigem Optimismus.

Im zweiten Halbfinale stehen sich mit Düdelingen und Howald die Pokalfinalisten der Jahre 2019, 2020 und 2021 gegenüber. Vor zwei Jahren konnte der DT Howald sich endlich ins Palmarès der „Coupe de Luxembourg Seniors“ eintragen. Die beiden dominierenden Mannschaften der vergangenen Jahre backen seitdem kleinere Brötchen.

Im Gegensatz zur den Ligaspielen konnte das Team aus der „Forge du Sud“ im Pokal überzeugen, allen voran Gilles Michely. „Dass wir gegen Berburg und Oetringen-Waldbredimus gewonnen haben, liegt daran, dass wir in diesen Spielen unsere besten Leistungen der ganzen Saison gezeigt haben. Gegen beide Mannschaften waren wir in der Außenseiterrolle und meiner Meinung nach sind wir hier im Pokalhalbfinale die schwächste der vier Mannschaften. Falls wir aber erneut so gut spielen wie bisher im Pokal, dann können wir auch gegen Houwald gewinnen“, so der ehemalige Nationalspieler, der in der kommenden Saison bekanntlich für den DT Linger aufschlagen wird.

In den Pokalwettbewerben der Nachwuchskategorien ist Lintgen mit drei Teams im Halbfinale vertreten und geht jeweils auch als Topfavorit ins Rennen.