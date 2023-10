Nach zwei Spieltagen in der Basketball-Meisterschaft steht am Mittwoch und am Donnerstag die erste Pokalrunde auf dem Programm.

Neben den sechs bestplatzierten Teams der Qualifikationsrunde der vergangenen Saison, die bekanntlich ein Freilos haben, steht mit Diekirch bereits eine weitere Mannschaft für das Achtelfinale fest, da Käldall Forfait erklärt hat. Letzte Saison trafen mit dem Siebt- und Achtplatzierten Düdelingen und Steinsel die Meisterschaftsfinalisten in der ersten Runde aufeinander. Ein solcher Knüller bleibt zwar diese Saison aus, dennoch versprechen einige Begegnungen interessant zu werden und man darf gespannt sein, ob die eine oder andere Überraschung gelingen wird.

Fest steht, dass im Achtelfinale mit Bettemburg oder Préizerdaul (neben Diekirch) ein zweiter Verein der Nationale 3 vertreten sein wird. Mit Schieren – Mersch, BC Mess – Racing und Zolver – Bascharage kommt es zu drei Duellen zwischen zwei Nationale-2-Vereinen. BC Mess und Schieren sind nach zwei Spieltagen noch ungeschlagen und gehen somit leicht favorisiert in ihre Begegnungen. Auch Zolver dürfte gute Chancen haben, denn am Wochenende setzte man sich gegen denselben Gegner relativ deutlich durch (60:90).

Mondorf, Heffingen und Hesperingen beginnen die Partie mit einem Bonus von zehn Punkten gegen ihre Gegner aus der LBBL. Heffingen, das als Topfavorit in der Nationale 2 gehandelt wird, konnte seine beiden ersten Spiele klar gewinnen. Demnach darf man gespannt sein, ob eine Überraschung gegen Contern gelingen wird, zumal das Team von Trainer Gabor Boros mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet ist. Besonders bitter war die Niederlage am Sonntag gegen die Etzella mit einer Differenz von 50 Punkten. „Gegen die Etzella lief einfach nichts, wie es sollte. Da nützt es nichts, nach Ausreden zu suchen. Deshalb soll dieses Spiel einfach abgehakt werden. Es liegt an uns. Wir hatten drei Tage, um zu analysieren, was wir gegen Ettelbrück falsch gemacht haben, ehe im Pokal eine schwierige Aufgabe wartet“, so Gilles Weis, der auf ein positives Resultat gegen den Nationale-2-Verein hofft.

Im einzigen Duell zwischen zwei LBBL-Vereinen stellt sich die Frage, ob Mamer gegen die Musel Pikes seinen aktuell guten Lauf bestätigen kann. Der Aufsteiger konnte in der Meisterschaft gegen den Kordall gewinnen und setzte sich am Wochenende etwas überraschend auch gegen die Arantia durch. „Es ist ein Vorteil, dass wir zu Hause antreten. Und die beiden Siege zum Saisonauftakt geben uns ein gewisses Selbstvertrauen. Doch man darf sich seiner Sache nicht zu sicher sein. Wir müssen Kampfgeist zeigen. Es gilt sein Bestes zu geben und dann sehen wir, was dabei herauskommt“, erklärt Lazar Lukic.

Auf dem Papier hat Walferdingen, das gegen die Etzella und gegen Steinsel zum Saisonauftakt punkten konnte, die einfachste Aufgabe zu lösen: Gegen den Nationale-3-Verein East Side Pirates muss jedoch erst einmal die Hürde des 20-Punkte-Bonus genommen werden.