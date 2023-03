Mutmaßlicher Täter nach Einbruch in Brachtenbach auf der Flucht

Nach einem versuchten Einbruch am Donnerstagmorgen gegen 10.15 Uhr in Brachtenbach (Gemeinde Wintger) ist der mutmaßliche Einbrecher in Richtung Wald geflüchtet. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor. Der versuchte Einbruch ereignete sich demnach „am Huppeneck“. Der Täter trug laut der Mitteilung schwarze Kleidung, eine Fahndung wurde bereits eingeleitet. Hinweise und verdächtige Personen sollen umgehend der Polizei unter der Telefonnummer 113 gemeldet werden.