Bedachtsam und mit einer feinen Antenne für die Nuanciertheit der Sprache umrundet die

Dichterin Ulrike Bail in ihrem Essay „trosttiere. mes ormeaux“ poetologische Fragestellungen.

Es ist ein Tappen, aber kein schleifendes, unbeholfenes Stolpern, sondern ein leichtes, bedächtiges

und von Neugier getragenes Vorwärtskommen – so kann man die Denkbewegungen von Ulrike Bail

beschreiben, die sie im 13. Band der vom CNL herausgegebenen „Rede zur Literatur“-Reihe

vollzieht. Das Ergebnis ist ein stilistisch trittsicherer, entsprechend den Vorlieben der Autorin

komprimierter Text, der Einblicke in ihren Schreibprozess gibt, aber auch etliche Reflexionen über

die Literatur, genauer die Lyrik enthält.

Einen Schwerpunkt legt Bail auf die Fragen, die sich in Kriegszeiten stellen, wenn unzählige

Menschen schwerste physische und psychische Verletzungen erleiden und die (poetische) Sprache

selbst zu einem Amputat, zu einem abgetrennten, nicht überlebensfähigen Rest zu verkommen

droht. In ihren Ausführungen bezieht sich Bail ausschließlich auf den russischen Angriffskrieg, da

der Text vor Beginn des Gaza-Israel-Kriegs verfasst wurde – die jüngsten Geschehnisse in der

Nahost-Region dürften ihren Aussagen eine noch größere Dringlichkeit verleihen.

Dichtung in Zeiten des Krieges

So fragt sie: „Ist es möglich, im Krieg zu schreiben? Angesichts dieses Krieges, dieses

Vernichtungskrieges Gedichte zu schreiben? Wie viel Abstand braucht man? Wie viele Kilometer,

Nächte, Sicherheiten? Kann man über den Krieg schreiben, wenn man im Sicheren sitzt?“ Für die

Autorin erscheint es evident, dass im Krieg selbst, an der Front, in den zerbombten Gebäuden, das

Kunstschaffen nahezu zu einer Unmöglichkeit wird.

Sie referiert auf die Lyrikerin Halyna Kruk, die in einer herausragenden Rede anlässlich der

Eröffnung des 23. Poesiefestivals in der Berliner Akademie der Künste sagte: „Gegen Leute mit

Maschinengewehren helfen keine Metaphern. Wenn dein Auto, mit dem du und deine Kinder dem

Krieg zu entfliehen versuchen, von einem Panzer überrollt wird, hilft kein Gedicht.“ Der Krieg

richtet die Menschen zugrunde und lässt ihre Stimmen verstummen, in einem Gedicht, das Kruk in

der bekannten Literaturzeitschrift „manuskripte“ veröffentlichte, heißt es zum Beispiel auch: „ich

bin jener, der explodiert ist, […] / man versucht, da zu sein / zu wachsen, zu beschützen und zu

führen […] / und zu stöhnen, zu stöhnen“. Im Krieg läuft das (poetische) Sprechen Gefahr,

unterhöhlt und zerrüttet zu werden, an ihren Platz tritt dann das laute, schwere und schmerzerfüllte

Ausatmen als Nicht-Sprache.

Und doch: Bail nennt auch den aus der Ukraine emigrierten Lyriker Yevgeniy Breyger, der in

Deutschland gegen den Krieg anschreibt, und die mittlerweile verstorbene Schriftstellerin Wiktorija

Amelina, die, als sie anfing als Kriegsverbrechensforscherin zu arbeiten, auch den Weg zur Lyrik

fand und ihre Erfahrungen in Worte fasste. „Die Sprache splittert“, so Bail, „verweigert sich dem

Gedicht und wird doch Gedicht.“ Mit Verweis auf die deutsche Poetin und Essayistin Anja Utler

spricht sie sich dafür aus, sich – gerade wenn man sich in Sicherheit befindet – den emotionalen

Abgründen zu stellen, die der Krieg geschaffen hat. Und dazu eignen sich besonders lyrische Texte:

„Gedichte können vieles sein. Auch ein Zelt, in dem man vorübergehend Zuflucht findet. […]

Gedehnte Möglichkeitsräume, dort wo es am not-wendigsten ist. Freiheitsräume. Trosträume.“

Keine Satzzeichen, keine Groß- und Kleinschreibung

Die freiberufliche Schriftstellerin spricht auch über ihren Schreibprozess, dessen Beginn sie im

Nachhinein häufig nur mehr schwer nachverfolgen kann: „Oft bleibt der Anfang im anamnetischen

Dunkel, unbewusst, verborgen, unfassbar, nicht mehr zu benennen“. Anstoß für einen Text könne

ein einziger Begriff geben, zum Beispiel das wohlklingende Wort „ormeau“, das auf Französisch

sowohl „Seeohr“ als auch „junge Ulme“ bedeutet und so das Meer und den Wald plötzlich in einen

verblüffenden Zusammenhang stellt. Termini, die – womöglich auch nur in anderen Sprachen –

durch Klang oder Semantik miteinander verschwistert sind, sind für Bail ein Faszinosum. Mit ihrer

Lyrik deckt sie kaschierte Wort- und Sprachverbindungen auf, lässt durch das Neben- und

Gegeneinanderhalten von Begriffen Assoziationsräume entstehen, in denen sich unterschiedliche

Ideen und Register miteinander vermischen.

Die deutsch-luxemburgische Autorin beleuchtet auch die formal-ästhetischen Aspekte ihrer

Dichtung, der allgemein eine gewisse Opazität nachgesagt wird. Sie verwische die Spuren, indem

sie auf Satzzeichen verzichte, schreibt sie. „Wohin gehört das Verb, wohin das Nomen, wohin die

Nennung des Orts, wenn kein Komma und kein Punkt Anfang und Ende markieren? Lese ich den

Satz von vorne oder von hinten […].“ Interpunktionszeichen gliedern oder zergliedern gar den Text;

ihr Fehlen verleiht dem Geschriebenen eine größtmögliche Offenheit und Ambiguität, welche viele

Deutungen erst möglich macht. Dabei gehe es aber nicht darum, Informationen zu entschlüsseln,

unterstreicht Bail, es gebe kein richtig oder falsch im Verstehensprozess.

Dass die Autorin auf Groß- oder Kleinschreibung verzichtet, hat ebenfalls einen Grund. So würden

die Rangordnung zwischen den Wörtern aufgelöst und eine Uneindeutigkeit geschaffen, welche die

Rezipient*innen dazu zwinge, genauer zu lesen, sich langsamer fortzubewegen, auf bestimmte

Wörter wieder zurückzukommen und sich von ihren eigenen Erwartungen und Hypothesen, was

dies oder jenes bedeute, allmählich zu lösen. Ohne Klarblick dort zu simulieren, wo Unsicherheit

prävaliert, fragt Bail nach dem (un-)authentischen Charakter des Gedichts („Wie viel wird getarnt?

Wie viel offengelegt? Wie viel ausgelassen?“) und dem Ende des Schreibprozesses („Ist ein Gedicht

je fertig?“). Bails Essay schließlich ist eine Verbeugung vor all den poetologischen Fragen, welche

die Schreibenden, ohne das es eine Auflösung gäbe, begegnen und wiederbegegnen, mit jedem

Wort, das sie aufs Papier bringen.