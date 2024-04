„Ich habe Erdbeeren gegessen.“ So heißt das neue Programm, welches Michel Clees & Ensemble Ende April in der Philharmonie präsentieren wird. Bisher hat die Gruppe zwei CDs veröffentlicht: „Lettres“ im ultimomondo-Verlag und „Die Nächte“ bei Guy Binsfeld. Neben den neuen Liedern sind auch einige Klassiker vorgesehen. „Wie immer versuche ich sozialkritisch, beschreibend zu sein und die Zuhörer ein wenig in meine kleine Welt der Poesie und Wörter zu entführen“, so Michel Clees.

Es ist der erste Auftritt des 2003 gegründeten Ensembles seit zehn Jahren. Mit dabei sind: Michel Clees (Texte, Gesang, Gitarre), Danielle Hennicot (Viola), Jeannot Sanavia (Kontrabass), Georges Urwald (Klavier), Nataša Grujović (Akkordeon), Jérôme Klein (Perkussion, Marimba).

Am Samstag, dem 27. April, um 19.30 Uhr im Kammermusiksaal der Philharmonie. Eintritt: 25 Euro. Reservierung: philharmonie.lu. (mago)