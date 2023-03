Die deutsche Polizei hat erst kürzlich einen Verdächtigen festgenommen, der an der Sprengung mehrerer Geldautomaten beteiligt gewesen sein soll – möglicherweise auch in Luxemburg, wo er per Haftbefehl gesucht wurde. Nun hat es eine weitere Geldautomatensprengung in der Nähe der Luxemburger Grenze gegeben – im deutschen Ort Temmels.

Die luxemburgische Polizei sucht zu der Tat, die sich in der Nacht zum Montag um 3 Uhr früh abgespielt hat, inzwischen Zeugen. Das geht aus der zugehörigen Pressemitteilung der Polizei-Pressestelle vom Montagmittag hervor. Darin heißt es: „Wer kann Angaben zu einem dunklen Audi RS3, welcher nach der Tatzeit, nach 3 Uhr, am Montag, dem 27.3.2023 auf der Autobahn A1 und/oder A7 unterwegs war, tätigen?“

Hinweise können unter der Telefonnummer (+352) 24 46 06-114 (während der Bürozeiten) oder per E-Mail an spj.rgb@polie.etat.lu abgegeben werden.