Der FLBB-Verbandsgericht hat am Montag sein Urteil bekannt gegeben: Das Pokal-Halbfinale zwischen Gréngewald und Düdelingen muss neu gespielt werden. In der Partie hatte der T71 bekanntlich zwei Punkte zu viel zugeschrieben bekommen.

Die Pokal-Halbfinalpartie zwischen Gréngewald und Düdelingen muss wiederholt werden. Zu diesem Entschluss kam das FLBB-Verbandsgericht. Zuvor hatte Hostert sich bereits gegen eine Neuansetzung ausgesprochen und am Freitag angekündigt, das Gericht entscheiden zu lassen. Der Gréngewald hat jedoch die Möglichkeit, in Berufung zu gehen. Eine schnelle Lösung ist aller Wahrscheinlichkeit nicht in Sicht.

Zur Erinnerung: Am vergangenen Sonntag hatte der T71 Düdelingen im ersten Viertel zwei Punkte zu viel zugeschrieben bekommen. Das Ergebnis wurde nach der Partie korrigiert, womit Gegner Gréngewald als Sieger (78:77) hervorging.