Die Autobahn A4 wird ab Freitag 21 Uhr bis Montag 6 Uhr zwischen der Anschlussstelle Lankelz und dem Kreisverkehr Raemerich in beide Richtungen geschlossen. Der Grund: der Bau der Verbindung Micheville. Das schreibt die Straßenbauverwaltung „Ponts et Chaussées“ am Dienstagnachmittag in einer Pressemitteilung. Außerdem wird die Überführung von der Autobahn A13 in Richtung Schengen auf die Autobahn A4 in Richtung Esch zugemacht.

Zudem wird die gleiche Stelle nach der Wiedereröffnung der A4 und „bis zum Sommer 2023“ im Gegenverkehr geführt. Heißt: Zwischen der Anschlussstelle Lankelz und dem Kreisverkehr Raemerich führt eine einzige Spur in Richtung Esch und eine nach Luxemburg. „Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wird auf 70 km/h begrenzt“, geht aus dem Schreiben hervor.

Dieser Abschnitt wird für drei Tage geschlossen – und bis zum Sommer nur mit 70 km/h befahrbar sein Screenshot: Geoportail

Vergangene Woche kündigte die Escher Gemeinde an, dass der Escher Boulevard Grande-Duchesse Charlotte zwischen der Avenue de la Paix und der rue de Mondercange am 25. Februar für etwa 14 Monate geschlossen wird. Die beiden Baustellen überschneiden sich also zeitlich. Wie sich diese Kombination auf den Verkehr auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Die Umleitungen

– Von der Autobahn A4 in Richtung Esch: Ab der Anschlussstelle Lankelz führt die Umleitung über die A13, die Anschlussstelle Ehleringen, die A13, die Anschlussstelle Lankelz, die N4D, den CR110, die N4C und die N31.

– Vom Kreisverkehr Raemerich in Richtung Luxemburg: Die Umleitung führt vom Kreisverkehr über die N31, die N4C, den CR110, die N4D und die Anschlussstelle Lankelz.

– Von der Autobahn A13 und in Richtung A4: Die Umleitung führt ab der Anschlussstelle Lankelz über die N4D, CR110, N4C und die N31.