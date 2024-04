Super 95 wird am Mittwoch wieder teurer

Die Benzinpreise steigen wieder: Dieses Mal trifft es das 95er-Benzin. Der Literpreis des Kraftstoffs steigt um Mitternacht am Mittwoch um 2,1 Cent. Das teilt das Energieministerium in einer Pressemitteilung am Dienstagabend mit. Der Preis für einen Liter Super 95 liegt demnach bei 1,674 Euro. Die Literpreise für Super 98 und Diesel bleiben hingegen unverändert bei 1,811 Euro bzw. 1,565 Euro.

Alle Preise inklusive Umsatzsteuern (TVA)