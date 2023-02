Nach einem Zwischenfall am Dienstagmittag ist die Bahnlinie 50 zwischen Luxemburg und Kleinbettingen in beiden Richtungen unterbrochen. Die Rettungskräfte waren in Bartringen im Einsatz. Details zu dem Vorfall nennen die CFL in ihrer Pressemitteilung vom Dienstag allerdings nicht. Der Zugverkehr soll so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden. Wie lange die Störung andauern wird, ist noch unklar. In der Zwischenzeit sei jedoch ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden, um die Fahrgäste auf dem betroffenen Streckenabschnitt zu befördern.

Die CFL ruft Reisende dazu auf, die Fahrplansuche auf der Website www.cfl.lu sowie die mobile CFL-App zu verwenden, um weitere Informationen über Fahrpläne und alternative Verkehrsverbindungen zu erhalten.