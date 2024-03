Rund 90 Angestellte in Luxemburg sind von der Schließung betroffen

Siemens Healthineers, ein Hersteller von Medizintechnik, will den Bereich „Fast Track Diagnostics“ in der rue Henri Koch in Esch schließen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens vom Montag hervor. Die Tochtergesellschaft von Siemens ist auf „Tests, die auf der Polymerase-Kettenreaktion basieren, auch bekannt als PCR“ spezialisiert.

Als Gründe nennt Siemens Healthineers die gesunkene „Nachfrage von Tests von Fast Track Diagnostics“ seit dem Höhepunkt der Pandemie. Fast Track Diagnostics sei ein „kleiner Anbieter auf dem Gebiet der molekularen Diagnostik“ und stehe nur für einen „sehr kleinen Teil des Gesamtumsatzes des Diagnostics-Geschäfts von Siemens Healthineers“.

Rund 90 Angestellte in Luxemburg sind von der Schließung betroffen. Gespräche mit der lokalen Arbeitnehmervertretung seien bereits in Gang, schreibt das Unternehmen. Bis September 2024 soll die Schließung abgewickelt sein. Siemens Healthineers hatte die Luxemburger Fast Track Diagnostics im Dezember 2017 übernommen.