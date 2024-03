Bei einem Brand am Donnerstag, dem 28. März 2024, um 13 Uhr in einem Wohnhaus in Wormeldingen wurde eine Person schwer verletzt und anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, ist der Mann im Laufe des Donnerstagsabends an seinen schweren Verletzungen verstorben. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion des Opfers beantragt.

Die „Police technique“ war am Donnerstag vor Ort, um die genauen Brandursachen zu ermitteln.